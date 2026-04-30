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Estados Unidos busca endurecer control de tratamientos contra la obesidad, como Ozempic

Si se aprueba, limitar la fabricación de ciertas copias de los medicamentos contra la obesidad se someterá a un período de consulta pública

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Por AFP
Un farmacéutico organizando medicamentos en un mostrador de farmacia en Costa Rica, con cajas de medicinas y una factura al frente.
Un farmacéutico organizando medicamentos en un mostrador de farmacia, con cajas de medicinas y una factura al frente. (Shutterstock)







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