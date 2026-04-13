Ciencia

Ozempic: estudio revela efectos secundarios poco reportados detectados con inteligencia artificial

Investigación basada en inteligencia artificial identifica síntomas no siempre registrados en ensayos clínicos de fármacos para diabetes y pérdida de peso

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Por O Globo / Brasil / GDA
Ozempic | Semaglutida | El Financiero
Análisis de redes sociales revela posibles efectos secundarios de Ozempic que no figuran con claridad en estudios clínicos tradicionales. (Shutterstock)







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O Globo

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