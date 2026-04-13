Ozempic: estudio revela efectos secundarios poco reportados detectados con inteligencia artificial

Análisis de redes sociales revela posibles efectos secundarios de Ozempic que no figuran con claridad en estudios clínicos tradicionales.

Un análisis de más de 400.000 publicaciones en Reddit encendió alertas sobre posibles efectos secundarios de medicamentos como Ozempic, Wegovy y Mounjaro. La investigación identificó síntomas que no siempre aparecen en ensayos clínicos ni en documentos regulatorios.

El estudio, elaborado por investigadores de la Universidad de Pensilvania y publicado en Nature Health, revisó más de cinco años de publicaciones de cerca de 70.000 usuarios. Los científicos encontraron dos grupos de síntomas que requieren más investigación: alteraciones reproductivas y problemas relacionados con la temperatura corporal.

Señales que no figuran con claridad en estudios clínicos

Los medicamentos analizados pertenecen a la clase de análogos del GLP-1, utilizados para diabetes y pérdida de peso. Entre ellos figuran la semaglutida y la tirzepatida.

Los investigadores detectaron que muchos pacientes reportaron efectos conocidos como náuseas y malestar gastrointestinal. Estos síntomas confirmaron que el método logra captar señales reales.

Sin embargo, también surgieron reportes menos documentados. Cerca de 44% de los usuarios mencionó al menos un efecto secundario.

Alteraciones menstruales y cambios de temperatura

Uno de los hallazgos relevantes fue la presencia de síntomas reproductivos. Casi 4% de los usuarios reportó irregularidades menstruales. Entre ellas figuraron sangrados intermenstruales, ciclos irregulares y sangrados abundantes.

También aparecieron quejas sobre la regulación de la temperatura corporal. Algunos usuarios describieron escalofríos, sensación de frío, episodios de calor y síntomas similares a fiebre.

Otro efecto frecuente fue la fatiga, que ocupó el segundo lugar entre los síntomas más mencionados, aunque con menor presencia en ensayos clínicos.

Investigadores llaman a profundizar estudios

El equipo aclaró que los resultados no prueban causalidad. Es decir, no se puede afirmar que los medicamentos provoquen estos síntomas de forma directa.

Los científicos explicaron que estos fármacos actúan sobre el hipotálamo, una zona del cerebro que regula múltiples hormonas. Esta relación podría justificar la necesidad de investigar con mayor detalle los cambios hormonales y térmicos.

Redes sociales como herramienta de alerta temprana

El estudio señaló que las plataformas digitales pueden revelar preocupaciones que no siempre surgen en entornos clínicos. Aunque la muestra no es representativa, debido a que Reddit concentra usuarios jóvenes y en su mayoría hombres en Estados Unidos, los datos ofrecen pistas relevantes.

Los investigadores plantearon ampliar el análisis a otras plataformas y a comunidades en diferentes idiomas. El objetivo es verificar si los patrones se repiten en otras poblaciones.

Además, destacaron que la inteligencia artificial puede funcionar como una herramienta rápida para detectar señales tempranas sobre medicamentos que ganan popularidad en Internet.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.