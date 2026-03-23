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Relatora de la ONU dice que comunidad internacional le dio a Israel ‘licencia para torturar palestinos’

Francesca Albanese afirma que la vida en los territorios ocupados es “una continuidad de sufrimiento físico y mental”.

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Por AFP
Relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados de la ONU, Francesca Albanese, quien ha despertado controversia por sus apreciaciones del conflicto.
Relatora especial para los Territorios Palestinos Ocupados de la ONU, Francesca Albanese, quien ha despertado controversia por sus apreciaciones del conflicto. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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