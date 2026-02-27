Reino Unido traslada parte de su personal diplomático en Israel ante el temor de una escalada en Irán

El ministerio de Relaciones Exteriores británico traslado de parte de su diplomático personal de Tel Aviv, donde se encuentra su embajada, a otro lugar dentro de Israel. (Photo by ATTA KENARE / AFP)

Londres, Reino Unido.El ministerio de Relaciones Exteriores británico informó el traslado de parte de su diplomático personal de Tel Aviv, donde se encuentra su embajada, a “otro lugar dentro de Israel”, añadiendo que la delegación “continúa funcionando con normalidad”.

“Como medida de precaución, hemos trasladado temporalmente a parte de nuestro personal ya sus familias de Tel Aviv a otro lugar en Israel. Nuestra embajada continúa funcionando con normalidad”, anunció el Foreign Office (Ministerio de Relaciones Exteriores) en su sitio web.

“La situación podría agravarse rápidamente y presentar riesgos importantes”, añadió.

Este anuncio llegó poco después de que el ministerio británico anunciara también la retirada de su diplomático personal en Irán por la posibilidad de un conflicto con Estados Unidos.

Ambas decisiones se producen un día después de que la tercera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán sobre su programa nuclear concluyera sin acuerdo.

El ministerio británico desaconseja en su comunicado “todos los viajes no esenciales” a Israel ya los territorios palestinos.

El Foreign Office sigue desaconsejando “todo viaje a determinadas zonas” específicas.