Reino Unido traslada parte de su personal diplomático en Israel ante el temor de una escalada en Irán

El Foreign Office reubicó funcionarios de su embajada en Tel Aviv y retiró a su equipo en Irán tras el estancamiento de las conversaciones entre Washington y Teherán.

Por AFP
El ministerio de Relaciones Exteriores británico traslado de parte de su diplomático personal de Tel Aviv, donde se encuentra su embajada, a otro lugar dentro de Israel. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
El ministerio de Relaciones Exteriores británico traslado de parte de su diplomático personal de Tel Aviv, donde se encuentra su embajada, a otro lugar dentro de Israel. (Photo by ATTA KENARE / AFP) (ATTA KENARE/AFP)







