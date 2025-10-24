Reino Unido pide reforzar el suministro de armas de largo alcance a Ucrania en encuentro con Zelenski

El primer ministro británico, Keir Starmer, (izq.) y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, son recibidos por escolares ucranianos a su llegada al Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO) para una reunión de la Coalición de la Voluntad, en el centro de Londres este 24 de octubre. Fotografía:

Londres, Reino Unido. El primer ministro británico, Keir Starmer, solicitó este viernes aumentar el suministro de armas de largo alcance a Ucrania durante su reunión con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, previo a un encuentro con los aliados de Kiev en Londres.

“Creo que podemos hacer más en términos de medios, especialmente de medios de largo alcance”, declaró Starmer al inicio de la reunión, que precedió al encuentro de la Coalición de Voluntarios, un grupo de apoyo a Ucrania integrado por 26 países, principalmente europeos.

Antes de reunirse con Starmer, Zelenski fue recibido por el rey Carlos III en el castillo de Windsor, marcando su tercera audiencia con el monarca británico. Además, el presidente ucraniano se reunirá con otros dirigentes durante la cumbre para fortalecer el respaldo político y militar a su país.

El gobierno laborista británico, que codirige esta coalición junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, busca colocar a Ucrania en la posición más fuerte posible ante la llegada del invierno y los ataques rusos contra infraestructuras energéticas, que amenazan con dejar a la población sin electricidad ni calefacción.

Actualmente, Ucrania produce algunos misiles de largo alcance como Flamingo y Neptune y recibe en cantidades limitadas los Scalp franceses y los Storm Shadow británicos, mientras que las solicitudes de misiles alemanes Taurus y estadounidenses Tomahawk no han sido atendidas.

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió que la entrega de estos armamentos constituiría “una nueva escalada” del conflicto.

Uso de activos rusos

Starmer también instó a sus socios a acelerar las negociaciones sobre el uso de activos rusos congelados, que ascienden a unos $244.000 millones, para financiar el suministro de sistemas de largo alcance a Ucrania.

La Comisión Europea propone destinar parte de esos fondos a un préstamo de aproximadamente $164.000 millones, aunque la medida enfrenta reservas de algunos países de la UE, como Bélgica.

Zelenski celebró en la red social X los resultados de la cumbre, destacando haber obtenido “un apoyo político” respecto a este tema.

Durante la cumbre en Bruselas, los dirigentes europeos celebraron la decisión de Estados Unidos de imponer sanciones adicionales a Moscú, incluyendo la congelación de activos de Rosneft y Lukoil y la prohibición de negocios de empresas estadounidenses con estos gigantes petroleros.

Europa también anunció un nuevo paquete de sanciones que incluye la suspensión total de importaciones de gas natural licuado (GNL) ruso para fines de 2026 y medidas contra la flota de petroleros utilizada para evadir sanciones.

Estas acciones buscan reforzar la presión internacional sobre Rusia, aunque Moscú ha calificado las sanciones como “contraproducentes” y asegura que no tendrán un impacto significativo en su economía.