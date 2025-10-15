Tras incursiones de drones, Unión Europea anuncia un ‘muro’ para 2027: ¿En qué consiste?

Miembros del Escuadrón de Intercepción del 3.er Cuerpo de Ejército prueban un dron interceptor utilizado para protegerse contra ataques con drones rusos, en un lugar no revelado cerca de las líneas del frente del este de Ucrania, el 9 de octubre de 2025.

Bruselas, Bélgica. La Comisión Europea quiere que un “muro” antidrones anunciado tras las recientes incursiones de drones rusos en el espacio aéreo europeo esté plenamente operativo en 2027, según un proyecto consultado por la AFP y confirmado por funcionarios comunitarios.

El brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE) revelará el jueves las líneas generales de este “muro” antidrones, bautizado como Iniciativa Europea para los Drones, con el fin de defenderse mejor frente a las múltiples incursiones de aparatos rusos.

La respuesta de la OTAN a la entrada de una veintena de drones en el espacio aéreo de Polonia en septiembre pasado puso de manifiesto las deficiencias del arsenal de la alianza frente a esta amenaza.

LEA MÁS: Servicios de inteligencia alemanes alertan sobre el peligro de un conflicto militar con Rusia

Para derribar tres de estos drones, la OTAN tuvo que recurrir a costosos misiles.

Para poner este nuevo sistema de defensa en marcha, la UE pretende aprovechar la experiencia adquirida por Ucrania desde la invasión del ejército ruso en febrero de 2022.

La exrepública soviética, que ahora cuenta con una industria de fabricación de drones y, sobre todo, de interceptores de drones única en Europa, ha prometido su ayuda.

La UE desea implantar a partir del próximo año un sistema de detección, mediante sensores terrestres o satelitales, antes de dotarse de capacidades de rastreo e interceptación de drones de aquí a 2027.

LEA MÁS: Cambio abrupto de Trump: Ahora dice que Ucrania puede recuperar todo su territorio

Esta iniciativa se aplicará primero en los países más cercanos a la frontera rusa, en el flanco oriental de la UE, antes de extenderse a otros Estados de la Unión, según la propuesta de la Comisión.