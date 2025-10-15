El Mundo

Tras incursiones de drones, Unión Europea anuncia un ‘muro’ para 2027: ¿En qué consiste?

La Comisión Europea lanzará una Iniciativa Europea para los Drones para frenar incursiones rusas y reforzar la defensa aérea de la UE antes de 2027.

Por AFP
Miembros del Escuadrón de Intercepción del 3.er Cuerpo de Ejército prueban un dron interceptor utilizado para protegerse contra ataques con drones rusos, en un lugar no revelado cerca de las líneas del frente del este de Ucrania, el 9 de octubre de 2025.
Miembros del Escuadrón de Intercepción del 3.er Cuerpo de Ejército prueban un dron interceptor utilizado para protegerse contra ataques con drones rusos, en un lugar no revelado cerca de las líneas del frente del este de Ucrania, el 9 de octubre de 2025. (ED JONES/AFP)







Union EuropeaDronesRusiaUcraniaMuro antidrones
