Reimposición de sanciones a Irán: ONU decide pese a esfuerzos de China y Rusia

La reimposición de sanciones contra Irán parece inminente mientras el Consejo de Seguridad de la ONU evalúa aplazar medidas, en medio de presiones diplomáticas de China, Rusia y Occidente.

Por AFP
Mujer iraní se dirige a mezquita a rezar
Abás Araqchi, ministro de Exteriores de Irán, declaró que la votación del Consejo de Seguridad era “una oportunidad fugaz para que el Consejo dijera ‘no’ a la confrontación y ‘sí’ a la cooperación”. (Shutterstock/Shutterstock)







