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Refugiados en Estados Unidos: Gobierno analiza aumentar cuota de admisión anual

La lucha contra la inmigración ilegal fue una de las banderas de Trump al iniciar su segundo mandato

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Por AFP
Solicitantes de asilo hacen fila en un refugio después de que fueron liberados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. (MARIO TAMA/AFP)







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