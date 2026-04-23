Refugiados en Estados Unidos: Gobierno analiza aumentar cuota de admisión anual

Solicitantes de asilo hacen fila en un refugio después de que fueron liberados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Washington, Estados Unidos El gobierno estadounidense estudia aumentar la cuota de admisión de refugiados, actualmente en 7.500 personas, la más baja históricamente, declaró este jueves Andrew Veprek, subsecretario de Estado para la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM).

El gobierno de Donald Trump redujó drásticamente el número de refugiados en el año fiscal 2026 (que finaliza en setiembre de este año) respecto a la cuota anterior, que era de 125.000 personas.

La mayoría de los candidatos a asilo admitidos son granjeros blancos de Sudáfrica, que según Washington corrían peligro de muerte y discriminación, algo refutado por Pretoria.

“Es decisión en última instancia del presidente pero creo que claramente estamos pensando en ello para el año fiscal que viene, incluso antes”, explicó Veprek en un evento organizado por el Centro para Estudios sobre Inmigración (CIS por sus siglas en inglés).

“Estamos examinando el ritmo de reinstalación, cómo está yendo”, añadió, en alusión a esos refugiados.

Veprek no quiso confirmar si la cuota podría ampliarse a otras nacionalidades o etnias.

La reinstalación de refugiados en Estados Unidos pasó a ser responsabilidad del Departamento de Salud desde enero de este año, para aliviar la carga administrativa del Departamento de Estado, indicó.

La lucha contra la inmigración ilegal fue una de las banderas de Trump al iniciar su segundo mandato, así como la instauración de grandes restricciones a la entrada legal de migrantes y de trabajadores calificados.

Muchas de esas limitaciones han sido litigadas ante los tribunales, y la Corte Suprema debe pronunciarse sobre la política de detener la entrada de candidatos al asilo en la frontera con México, o el programa de protección temporal (TPS) para haitianos o sirios.

Veprek aseguró que la política antimigratoria se mantendrá y que aumentan las negociaciones con otros países para que readmitan a sus migrantes expulsados.

“Los venezolanos quieren volver a su país, el gobierno de Venezuela quiere que los venezolanos regresen, nosotros lo queremos”, aseveró.