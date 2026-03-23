Economía

Gobierno de Trump pide calma ante alza del petróleo: empresarios son escépticos

Estados Unidos suspendió parte de las sanciones impuestas al petróleo ruso e iraní

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Por AFP
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El presidente estadounidense Donald Trump firma una réplica de una de las guitarras de Elvis Presley, mientras recorre el Jungle Room durante su visita a Graceland en Memphis, Tennessee. (SAUL LOEB/AFP)







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