El Mundo

Gobierno de Trump pagará multimillonaria compensación a empresa por abandono de proyectos eólicos

Estados Unidos reembolsará a gigante francés por reemplazar sus proyectos por inversiones en petróleo y gas.

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Por AFP
Molinos de viento en un campo amplio al atardecer, representando la industria eólica en Estados Unidos frente a los recientes desafíos regulatorios.
Molinos de viento en California, Estados Unidos durante el atardecer. El sector eólico enfrenta nuevas restricciones impuestas por la administración de Donald Trump, lo que genera incertidumbre en esta fuente de energía limpia y barata. (JUSTIN SULLIVAN/AFP)







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