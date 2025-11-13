Récord histórico de emisiones de CO₂ en 2025 pone en jaque meta global de temperatura, advierte estudio

El informe Global Carbon Budget alerta que las emisiones de CO₂ por combustibles fósiles alcanzarán un récord histórico en el 2025, comprometiendo la meta de 1,5 ºC del Acuerdo de París. Imagen de una autopista en Austin, Texas, EE. UU., el pasado mes de julio. Foto:

París, Francia. Las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) generadas por el uso de combustibles fósiles alcanzarán un nivel récord en el 2025, lo que dificultará cumplir el compromiso de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, según reveló este jueves el informe anual Global Carbon Budget.

El estudio, divulgado mientras se celebra la conferencia de la ONU sobre el clima (COP30) en Belém, Brasil, concluye que las emisiones procedentes del petróleo, el gas y el carbón serán un 1,1% mayores que el año anterior, debido a que las energías renovables aún no logran cubrir la creciente demanda mundial de electricidad.

En total, las emisiones alcanzarán 38.100 millones de toneladas de CO₂, la cifra más alta jamás registrada.

“Esto equivale a solo cuatro años de emisiones al ritmo actual antes de agotar el presupuesto de carbono para el límite de 1,5 ºC, así que, básicamente, es imposible”, advirtió Pierre Friedlingstein, director de la investigación y profesor de la Universidad de Exeter (Reino Unido).

El Acuerdo de París, firmado en el 2015, fijó el objetivo de evitar que la temperatura media del planeta aumente más de 1,5 ºC respecto a los niveles preindustriales.

El nuevo estudio estima que para no superar ese umbral, solo se podrían añadir 170.000 millones de toneladas adicionales de CO₂ a la atmósfera.

Un mundo que sigue sin cumplir

El informe subraya que los esfuerzos globales para reducir las emisiones “siguen siendo insuficientes”. La ausencia de Estados Unidos —el segundo mayor emisor del planeta— en la COP30 ha generado críticas en medio de lo que se perfila como uno de los años más cálidos jamás registrados.

“Colectivamente, el mundo no está cumpliendo. Todos deben hacer su parte, y todos deben hacer más”, señaló Glen Peters, investigador del centro climático CICERO.

Según el estudio, las emisiones provenientes de China se mantuvieron prácticamente sin cambios este año, especialmente en el sector del carbón, lo que podría indicar que las renovables comienzan a cubrir una parte creciente de la demanda energética.

Sin embargo, los expertos advierten que es prematuro afirmar que el país ya alcanzó su pico de emisiones.

En Estados Unidos, las emisiones derivadas del uso de carbón aumentaron 7,5%, impulsadas por el alza en los precios del gas.

Tanto ese país como la Unión Europea registraron repuntes en sus emisiones durante los meses fríos, cuando creció la demanda de calefacción.

En India, en cambio, un monzón más temprano y la expansión de las energías limpias ayudaron a contener el aumento del CO₂ respecto a años anteriores.

Algunas señales de progreso

Pese a la tendencia global al alza, el informe destaca que 35 países lograron reducir sus emisiones sin afectar su crecimiento económico, el doble que hace una década.

Asimismo, la reducción de la deforestación y de los incendios forestales en Sudamérica, tras el fin del fenómeno de El Niño 2023-2024, contribuyó a que las emisiones derivadas del uso del suelo disminuyeran.

En conjunto, las emisiones totales de la humanidad —incluidas las provenientes del terreno— alcanzarían 42.200 millones de toneladas, una cifra ligeramente menor a la del 2024, aunque los investigadores advierten que este dato sigue siendo incierto.