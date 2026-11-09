Rebeca Grynspan habla de su visión sobre el conflicto Israel-Palestina

Bogotá, Colombia. La aspirante a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Rebeca Grynspan Mayufis, aseguró en su reciente entrevista que ese ente multinacional “no puede estar ausente” de los conflictos, y eso incluye la eterna guerra entre Israel y Palestina.

En su conversación con El Tiempo y el Grupo de Diarios América (GDA), la economista y exvicepresidenta costarricense se reconoció como “hija de la paz que fue posible con Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial”. No lo dice por compromiso: sus padres, judíos polacos, huyeron en el Holocausto tras el asesinato de sus abuelos maternos. Así llegaron a Centroamérica.

Grynspan sabe el valor de la paz, y el dolor de su ausencia, dice El Tiempo.

“Naciones Unidas nació para evitar que volvamos a tener una confrontación mundial como la que tuvimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 80 millones de personas. Estamos en este momento, en el pico más conflictivo que hayamos vivido desde 1946. Si usted compara 2016 con 2026, diez años de diferencia, en 2016 tuvimos 130.000 muertes producto de conflictos armados, mientras que este año, 2026, esa cifra subió a 240.000 personas, casi el doble”, alertó la candidata.

La exvicepresidenta tica aboga por llegar a acuerdos en lo sustancial; reconoce que las potencias no tienen que coincidir en todo, “no se trata de ser ingenuos, hay una competencia de poder”, afirmó. Pero aún dentro de esas diferencias, la candidata al más alto cargo de la ONU considera que es posible ponerse de aceurdo en aquello que salve vidas o evite el sufrimiento de millones de personas.

Al respecto, El Tiempo y GDA le consultó a Grynspan cómo solucionar el conflicto en Palestina.

— Quiero traer uno de los ejemplos más deficiente en la actualidad, la guerra en Gaza, desatada después del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.200 muertos en territorio israelí. En Gaza, la guerra ya suma más de 73.000. Usted es judía. ¿Cree que, de llegar a la Secretaría General, podría ayudar a encontrar ese camino de coexistencia y de confianza tan difícil entre el pueblo israelí y el pueblo palestino, con miras a romper esos sesgos, ya que países como Israel han insistido en que Naciones Unidas carga más contra ellos que contra otros, y a que en definitiva se puedan establecer vías para una solución pacífica?

- Sí. En primer lugar, creo que, en la carrera hacia secretario general, la fe de cada uno de nosotros no debería ser un elemento de discusión o de sesgo. Todos deberíamos poder llegar a ser secretarios generales por nuestra imparcialidad, por nuestro profesionalismo y por lo que hemos hecho en nuestra experiencia vital, que nos permite, por lo tanto, aspirar a ser secretarios generales de Naciones Unidas.

“Pero déjeme decirle que para mí lo más importante es que no haya doble rasero. En la ley internacional, la protección de la vida de las personas tiene que ser un principio general aplicable a todos los países y a todas las situaciones.

“Y yo realmente quisiera pensar que, así como lo ha dicho Naciones Unidas, Israel y Palestina puedan vivir con la solución de los dos Estados, en seguridad y en paz para ambos. Lo que nosotros podamos hacer para poder apoyar la solución de paz en el Medio Oriente deberá ser una tarea prioritaria de Naciones Unidas y de cualquier secretario general que llegue ahí”.

Rebeca Grynspan, candidata de Costa Rica a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas da una conferencia de prensa en San José, Costa Rica el viernes 16 de octubre. (Jose Cordero/La Nación)

La economista ha encabezado siete de los ocho sondeos informales del Consejo de Seguridad de la ONU para definir quién sustituirá a António Guterres a partir del 1.° de enero de 2027.

En el más reciente, el jueves pasado, sumó 12 votos de apoyo, tres en contra y ninguno sin opinión, su mejor marca, superando los nueve apoyos del argentino Rafael Grossi, segundo en la carrera.

Para ser electa, Grynspan necesita al menos nueve de los 15 votos del Consejo de Seguridad y ningún veto de los miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Ella evita las cuentas: “Nadie sabe cómo votan los países porque el voto es secreto”. Sí destaca que Colombia y Panamá, los dos latinoamericanos que hoy tienen silla temporal en el Consejo, han defendido que esta vez le corresponde a la región, que solo ha tenido un secretario general, el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).

Si gana, también será la primera mujer en llegar al cargo en los 81 años de historia de la institución. “Nosotras no necesitamos ningún favor. Lo que necesitamos es que se nos trate igual que a todos los demás”, advierte.

Grynspan llega a la carrera por el cargo tras cuatro décadas entre la política nacional y el multilateralismo. Fue viceministra de Hacienda y vicepresidenta de Costa Rica (1994-1998), dirigió el PNUD para América Latina y el Caribe, fue secretaria general adjunta de la ONU desde la dirección del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y fue secretaria general iberoamericana. Y, desde 2021, fue la primera mujer al frente de la UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, cargo al que renunció para aspirar a la Secretaría General.