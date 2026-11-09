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Rebeca Grynspan habla de su visión sobre el conflicto Israel-Palestina

Candidata a secretaría general de la ONU recordó que es descendiente de sobrevivientes del Holocausto y que, por tanto, conoce de cerca las consecuencias de la guerra

Rebeca Grynspan se ha desempeñado en múltiples puestos internacionales.
Rebeca Grynspan se ha desempeñado en múltiples puestos internacionales y, ahora, aspira a ser la primera mujer en dirigir la ONU. El Tiempo

El Tiempo Colombia y Stephany Echavarría