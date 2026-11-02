Rebeca Grynspan: ONU debe reformarse y asumir riesgos

Barcelona, España. La secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y candidata a próxima secretaria general de la ONU, Rebeca Grynspan, ha asegurado que la ONU debe ser reformada y ha dicho que en muchos países hay “escepticismo y cuestionamiento” respecto a su efectividad.

Así se ha expresado este lunes durante su participación en el congreso World in Progress (WIP) organizado por Prisa, que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, en Barcelona, durante una charla con el periodista de ‘El País’ Marc Bassets.

“Algunas de las críticas que se le hacen a la ONU son críticas que podemos aceptar. Las Naciones Unidas no tienen por qué ser defensivas con respecto a eso, han pasado 81 años desde que fuimos creados”, ha explicado.

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