Pese a nueva competidora, Rebeca Grynspan sigue a la cabeza en carrera por secretaría general de la ONU

La exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan Mayufis quedó de nuevo en primer lugar este viernes en la séptima votación informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la carrera por la secretaría general de la ONU, mientras que la nueva candidata emiratí obtuvo un resultado decepcionante.

En una votación a puerta cerrada, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asignaron de forma anónima a cada candidato una de estas tres valoraciones: “apoyar”, “no apoyar” o “sin opinión”.

Grynspan, quien solicitó una licencia de su cargo en la UNCTAD (Organismo de Comercio y Desarrollo de la ONU) para hacer campaña, obtuvo 11 “apoyar” y 4 “no apoyar”, según una fuente diplomática.

La diplomática Lana Nusseibeh, quien recién entró en la contienda y cuya candidatura se sometía a votación por primera vez, obtuvo 7 “apoyar”, 6 “no apoyar” y 2 “sin opinión”.

El argentino Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica, (9-4-2) y la excanciller guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett (8-6-1) también consiguieron mejores resultados que la candidata emiratí.

La costarricense Rebeca Grynspan participa en debate con candidatos a la Secretaría General de la ONU. (ONU Tv/La Nación)

En esta votación, los votos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad no se distinguían con papeletas de diferente color, a diferencia del escrutinio anterior.

Ninguno de los siete candidatos logró evitar un voto negativo de alguno de los países con derecho a veto: Reino Unido, Francia, Estados Unidos, China y Rusia.

El expresidente senegalés Macky Sall se retiró posteriormente y la señora Nusseibeh, de 48 años, presentó su candidatura, como es posible hacerlo en cualquier momento hasta que un candidato sea elegido.

Hasta entonces, era secretaria de Estado en el ministerio emiratí de Asuntos Exteriores y enviada especial ante la ONU y la Unión Europea. Anteriormente, entre 2013 y 2024, fue embajadora de Emiratos ante Naciones Unidas.

Varias oenegés de defensa de los derechos humanos se han opuesto a su candidatura al acusar a su país de financiar a los paramilitares en Sudán.

Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), interviene durante la inauguración del noveno Foro Mundial de Inversiones (WIF 2026) en Doha, el 25 de octubre de 2026. (MAHMUD HAMS/AFP)

¿Cómo funciona la elección?

Quien sea elegido como secretario general de la ONU sustituirá al portugués António Guterres. El nuevo jerarca ejercerá el puesto desde el 1.° de enero de 2027 hasta el 1.° de enero de 2032, con posibilidad de una sola reelección.

Las votaciones informales se realizan en el Consejo de Seguridad de la ONU.

El protocolo indica que las postulaciones deben someterse al escrutinio de ese foro, integrado por 15 países miembros de la ONU. Este órgano debe formular una recomendación a la Asamblea General sobre la persona idónea para el cargo. Desde 1996, el Consejo ha votado por unanimidad para recomendar una sola candidatura.

De los 15 miembros, los cinco miembros permanentes tienen derecho a veto , es decir, Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Reino Unido. Esto implica que un candidato puede obtener 14 votos a favor, pero basta con que uno de estos cinco países vote en contra para poner fin a sus aspiraciones.

Los otros 10 miembros no permanentes del consejo son República Democrática del Congo, Liberia y Somalia por África, Baréin y Pakistán por Asia-Pacífico, Colombia y Panamá por Latinoamérica y el Caribe, Dinamarca y Grecia por Europa Occidental, y Letonia por Europa Oriental.

Una vez se defina qué candidato reciba el respaldo del Consejo de Seguridad (no tiene que ser unánime, basta con 9 a favor y ningún veto), su nombre se remitirá a la Asamblea General de la ONU para que los 193 estados miembro lo ratifiquen.

Es tradición que el cargo más alto de la ONU se alterne entre las diferentes regiones del mundo; por tanto, en esta ocasión debería elegirse un candidato de América Latina. Asimismo, parece haber una preferencia por que, por primera vez en la historia de la ONU desde su fundación, en 1945, sea electa una mujer como secretaria general (nueve hombres han ocupado el cargo).

Rebeca Grynspan, de 70 años, es secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), aunque solicitó una licencia especial para su campaña. Además, fue subsecretaria general de las Naciones Unidas y administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre otros cargos. Posee únicamente la nacionalidad costarricense, habla fluidamente español e inglés y tiene conocimientos de francés y portugués.