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El Mundo

Pese a nueva competidora, Rebeca Grynspan sigue a la cabeza en carrera por secretaría general de la ONU

La nueva candidata emiratí, Lanna Nusseibeh, decepcionó en su primera votación informal tras obtener solo 7 de los 15 votos en la carrera por liderar la ONU y quedarse lejos de Grynspan

Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), interviene durante la inauguración del noveno Foro Mundial de Inversiones (WIF 2026) en Doha, el 25 de octubre de 2026.
Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), interviene durante la inauguración del noveno Foro Mundial de Inversiones (WIF 2026) en Doha, el 25 de octubre de 2026. MAHMUD HAMS

AFP y Roger Bolaños Vargas

La exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan Mayufis quedó de nuevo en primer lugar este viernes en la séptima votación informal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la carrera por la secretaría general de la ONU, mientras que la nueva candidata emiratí obtuvo un resultado decepcionante.

En una votación a puerta cerrada, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas asignaron de forma anónima a cada candidato una de estas tres valoraciones: “apoyar”, “no apoyar” o “sin opinión”.

Grynspan, quien solicitó una licencia de su cargo en la UNCTAD (Organismo de Comercio y Desarrollo de la ONU) para hacer campaña, obtuvo 11 “apoyar” y 4 “no apoyar”, según una fuente diplomática.