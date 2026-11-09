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Rebeca Grynspan: ‘El Consejo de Seguridad ganaría mucha legitimidad si representara al mundo de hoy y no al de 1945’

La aspirante más votada para ocupar la Secretaría General de la ONU, que de ganar sería la primera mujer en el cargo, dice que Naciones Unidas “no puede estar ausente” de los conflictos

Rebeca Grynspan aspira a alcanzar la Secretaría General de la ONU.
Rebeca Grynspan aspira a alcanzar la Secretaría General de la ONU. El Tiempo

El Tiempo Colombia y Stephany Echavarría