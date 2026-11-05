Laura Fernández promueve candidatura de Rebeca Grynspan a secretaría general de la ONU ante líderes iberoamericanos

“A propósito del multilateralismo, no puedo dejar de levantar mi voz para hacer votos a favor de la señora Rebeca Grynspan, una mujer costarricense, candidata a presidir la Organización de las Naciones Unidas, una oportunidad para que América Latina y el Caribe contribuyan desde la más alta responsabilidad a recuperar la confianza en el multilateralismo”, manifestó.
“Celebro el posicionamiento común de que la ONU debe ser presidida por una persona latinoamericana”, agregó.
El respaldo ocurre después de que Grynspan encabezara nuevamente las votaciones informales del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el pasado 30 de octubre.
En la sétima ronda, la costarricense obtuvo 11 valoraciones de apoyo y cuatro de rechazo.
La persona que resulte electa sustituirá al portugués António Guterres y asumirá el cargo el 1.° de enero de 2027, por un periodo de cinco años.
Grynspan, de 70 años, fue vicepresidenta de Costa Rica y actualmente es secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), cargo del cual solicitó una licencia especial para desarrollar su campaña.
Llamado contra el crimen organizado
Durante su discurso, Fernández también pidió fortalecer la cooperación internacional y el intercambio de información para combatir la delincuencia organizada transnacional.
“Costa Rica los llama, respetuosamente, a fortalecer la cooperación y el intercambio de información con todos nuestros socios, dentro y fuera de la región”, expresó.
La mandataria insistió en que los encuentros internacionales deben traducirse en acciones concretas.
“Debemos tomar acciones firmes, porque el valor de los foros internacionales no se mide con discursos, se mide, sobre todo, con resultados”, afirmó.
Fernández también destacó que los tres poderes de la República de Costa Rica están encabezados por mujeres, entre ellas Yara Jiménez, presidenta de la Asamblea Legislativa, y Patricia Vargas, presidenta del Poder Judicial.