Laura Fernández promueve candidatura de Rebeca Grynspan a secretaría general de la ONU ante líderes iberoamericanos

La presidenta de la República, Laura Fernández, promovió la candidatura de la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante su intervención en el plenario de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid, España.

Ante los líderes iberoamericanos, Fernández promovió votos a favor de Grynspan y destacó la oportunidad de que América Latina y el Caribe asuman la dirección del organismo internacional.

“A propósito del multilateralismo, no puedo dejar de levantar mi voz para hacer votos a favor de la señora Rebeca Grynspan, una mujer costarricense, candidata a presidir la Organización de las Naciones Unidas, una oportunidad para que América Latina y el Caribe contribuyan desde la más alta responsabilidad a recuperar la confianza en el multilateralismo”, manifestó.

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