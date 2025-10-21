El Mundo

Quinto país centroamericano acepta recibir migrantes deportados por Trump

Panamá, Costa Rica, El Salvador y Honduras han recibido a migrantes de otros países deportados por Washington.

Por AFP
Venezuelan migrants deported from the United States and stranded in Honduras disembark from a Conviasa Airlines plane upon arrival at Simon Bolivar International Airport in Maiquetia, Venezuela on March 24, 2025. (Photo by JUAN BARRETO / AFP)
Venezuela también ha recibido migrantes deportados por Trump. (JUAN BARRETO/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

