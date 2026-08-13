¿Quién controla el estrecho de Ormuz? Irán contradice a Trump

Embarcaciones navegan por el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026.

Teherán, Irán. El ejército iraní tachó este jueves de “mentiras” las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que sostiene que Washington controla el estrecho de Ormuz, y aseguró que esa vía marítima estratégica está totalmente en manos de Irán.

“Las afirmaciones falsas de Estados Unidos de que los barcos están atravesando el estrecho de Ormuz con normalidad (...) no son más que mentiras”, declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del mando militar central de Irán, Khatam al Anbiya.

“El estrecho de Ormuz está, como en el pasado, bajo la gestión y el control completos de la República Islámica de Irán, y ningún buque comercial ni petrolero sin el permiso y la supervisión de las poderosas fuerzas armadas iraníes ha tenido ni tendrá la posibilidad de un paso seguro por este estrecho”, afirmó en un video difundido por la televisión estatal.

Irán ha mantenido el control de Ormuz, una vía marítima crucial para el suministro de hidrocarburos, desde el estallido de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, exigiendo a los buques obtener permiso y pagar tasas de tránsito para poder utilizarla.

La víspera, Trump había asegurado que las fuerzas estadounidenses controlan el estrecho.

“Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz. ¡CREO QUE LO VAMOS A MANTENER!”, escribió el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social. “Nuestro bloqueo naval está siendo llamado por todos ‘UN MURO DE ACERO’, y no hay nada que Irán pueda hacer al respecto”, agregó.

El jueves, el jefe de las fuerzas paramilitares Basij, dependientes de los Guardianes de la Revolución, también afirmó que el estrecho estaba bajo control iraní.

“En el día de hoy, el estrecho de Ormuz está bajo gestión y control de la República Islámica, y nuestro país prosigue su camino con total seguridad”, afirmó Hosein Taeb, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Irán impuso un bloqueo en la práctica sobre el estrecho tras la guerra iniciada el 28 de febrero con los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

El bloqueo golpeó la economía mundial y provocó fuertes oscilaciones en los precios del petróleo.