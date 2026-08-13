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¿Quién controla el estrecho de Ormuz? Irán contradice a Trump

Irán tacha de mentiras a Donald Trump y afirma que el estrecho de Ormuz sigue bajo su total control

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Por AFP
Embarcaciones navegan por el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026.
Embarcaciones navegan por el estrecho de Ormuz, frente a la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el sur de Irán, el 10 de agosto de 2026. (ATTA KENARE/AFP)







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