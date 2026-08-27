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¿Qué sucedió en Nepal? Cómo el desprendimiento de un glaciar pudo provocar el desastre en la frontera con el Tíbet

Un colapso glaciar a más de 5.000 metros originó la tragedia en Nepal y el Tíbet. Conozca cómo se desencadenó el alud mortal

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Por AFP

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Una vista aérea muestra viviendas cubiertas de lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026.
Una vista aérea muestra viviendas cubiertas de lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. (PRABIN RANABHAT/AFP)







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