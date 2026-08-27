¿Qué sucedió en Nepal? Cómo el desprendimiento de un glaciar pudo provocar el desastre en la frontera con el Tíbet

Una vista aérea muestra viviendas cubiertas de lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026.

Bangkok, Tailandia. Un enorme bloque de hielo que cayó a un río desde un glaciar a miles de metros pudo haber provocado el desastre en Nepal y el Tíbet que ha dejado por el momento al menos 270 muertos y más de 1.300 desaparecidos.

Esto es lo que los expertos creen por el momento que sucedió:

El desastre parece haber sido provocado por el derrumbe de un glaciar en las montañas de Nepal cerca del Tíbet chino.

“Un gran trozo de glaciar se desprendió desde unos 5.200 metros (...) y cayó en un valle”, explicó Simon Cox, científico principal del instituto neozelandés GNS Science.

“Se transformó en una masa arrolladora de detritos (...) que arrastró rocas, sedimentos, árboles y todo lo que se interponía en su camino, y lo lanzó a toda velocidad por el cañón”, explicó a la AFP.

El muro de agua impactó primero un puesto fronterizo, tal como documentan unas imágenes escalofriantes de una cámara de seguridad que muestran una masa de lodo enterrando la zona mientras la gente huye ante su avance.

Luego siguió su curso río abajo hacia Nepal, inundando pueblos y derribando puentes y edificios.

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Actividad sísmica

El colapso del glaciar fue lo suficientemente grande como para registrarse como un evento sísmico, que inicialmente fue confundido con un terremoto.

Sin embargo, tras un análisis más detallado, el Servicio Geológico de Estados Unidos determinó “que el evento sísmico fue, en realidad, un colapso glaciar y un flujo de escombros, y que no se había producido ningún terremoto”.

El colapso se registró como un “evento sísmico” de magnitud 5,2, que tuvo lugar a las 8H37 locales (02H52 GMT).

Calcular exactamente cuánta parte del glaciar se derrumbó llevará tiempo, dijo Cox, pero podría oscilar entre “medio millón de metros cúbicos y decenas de millones de metros cúbicos”.

Reconstrucción de los hechos

Dado que la zona afectada es en gran parte inaccesible, los expertos utilizan cualquier medición disponible en el terreno e imágenes satelitales “tomadas antes y después” para reconstruir el desastre, explicó Lauren Vargo, glacióloga de la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda.

Algunos expertos sugirieron que pudo haberse producido una inundación por desbordde violento de un lago glaciar (GLOF, por sus siglas en inglés), un riesgo creciente a medida que los glaciares se derriten debido al cambio climático.

Residentes observan edificios y una calle cubiertos de lodo tras las inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA/AFP)

Esto ocurre cuando una frágil pared de escombros que retiene un lago formado por el derretimiento del glaciar se derrumba repentinamente, liberando el agua que se encuentra detrás.

Sin embargo, otros expertos indicaron que no detectaron la presencia de lagos glaciares cerca del lugar del colapso e indicaron que el agua acumulada debajo del glaciar podría haber caído en cascada junto con el bloque que se desprendió.

Alerta en la zona del desprendimiento

Las autoridades nepalíes recibieron la primera notificación de una inundación alrededor de las 9H00 locales y comenzaron a alertar a las zonas situadas a lo largo del río Bhote Khoshi.

Sin embargo, no está claro cuántas personas recibieron la advertencia, ni cuánto tiempo habrían tenido para reaccionar.

“La realidad es que, si te encuentras en una comunidad situada debajo de un gran glaciar y, potencialmente, de un lago glaciar donde podría ocurrir una GLOF, en cierta medida es una bomba de relojería”, indicó Adrian McCallum, glaciólogo de la Universidad de Sunshine Coast, en Australia.

E incluso para quienes reciben una alerta, las opciones son limitadas, señaló Hatim Sharif, hidrólogo de la Universidad de Texas en San Antonio.

“Correr no servirá de nada”, ni tampoco intentar huir en vehículo, explicó a la AFP, ya que el lodo y el agua que se desplazan a gran velocidad forman una combinación letal como concreto líquido".

La única solución es subir a una colina, de al menos seis metros, estimó.

Houses lie partially submerged in muddy water along a riverside after flash floods at Trishuli Bazar in Nepal's Nuwakot district on August 26, 2026. A massive flood swept through Nepal's northern Rasuwa district on August 26, damaging roads and power infrastructure as authorities scrambled to assess the scale of the destruction. (Photo by Prabin RANABHAT / AFP) (PRABIN RANABHAT/AFP)

Cambio climático

Aunque es difícil atribuir de inmediato cualquier evento glaciar específico al cambio climático, el calentamiento del planeta representa una presión constante sobre estos ríos de hielo, según los expertos.

Los glaciares están en retroceso en todo el mundo, lo que genera riesgos de desastres, pero también priva a las comunidades situadas río abajo de fuentes de agua vitales.

“La mejor manera de mitigar el riesgo sería reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento”, afirmó Vargo.