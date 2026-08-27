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Sube a 359 la cifra de fallecidos en Nepal por devastadora inundación

Según el último balance de la Junta de Turismo de Nepal (NTB), al menos 644 turistas registrados en la zona del desastre siguen desaparecidos

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Por El Universal / México / GDA

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Inundaciones en Nepal, 26 de agosto
Las autoridades de Nepal informaron que el número de víctimas tras las inundaciones aumentó a 359 personas. (PRAKASH MATHEMA/AFP)







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