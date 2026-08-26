Gran inundación arrasa zona turística de Nepal: al menos 19 muertos y 384 turistas sin localizar

Viviendas quedaron parcialmente sumergidas en agua y barro tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot, Nepal, este 26 de agosto. Foto: Prabin Ranabhat / AFP.

Katmandú, Nepal. Las autoridades de Nepal están sin noticias de 384 turistas, 291 de ellos extranjeros, después de que una enorme inundación arrasara la región fronteriza con el Tíbet causando al menos 19 muertos.

En las imágenes compartidas por la policía de Nepal podía verse un río desbordado, barriendo a su paso varias casas en el distrito de Rasuwa. En otra imagen, de AFP, se apreciaba una vivienda rodeada de barro.

Las aguas desbordadas del río Bhote Koshi arrastran y golpean viviendas durante las inundaciones repentinas registradas este 26 de agosto en el distrito de Rasuwa, Nepal. Foto: Nepal Police / AFP. (-UGC/AFP)

“Un registro preliminar, elaborado por agencias y recibido de empresas de turismo y viajes, ha identificado a 384 viajeros, incluidos 291 ciudadanos extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses, reportados como desaparecidos en las zonas afectadas”, señaló la Oficina de Turismo.

Personal de rescate utiliza una excavadora para trasladar a una persona afectada por las inundaciones repentinas en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, este 26 de agosto. Foto: Prakash Mathema / AFP. (PRAKASH MATHEMA/AFP)

Al menos 19 cuerpos han sido recuperados tras las inundaciones, indicó a su vez la policía, que añadió que también había “varios agentes que estaban fuera de contacto”.

La inundación golpeó Syabrubesi, el punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

Un portavoz de la policía había dicho a la AFP que las autoridades desconocían el alcance de los daños, pero aseguró que habían “alertado a las personas que se encuentran cerca de la ribera del río para que se alejen”.