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Gran inundación arrasa zona turística de Nepal: al menos 19 muertos y 384 turistas sin localizar

La fuerza del agua arrasó viviendas y dañó infraestructura en una región montañosa cercana al Tíbet que recibe a turistas, senderistas y peregrinos

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Por AFP
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Inundaciones en Nepal, 26 de agosto
Viviendas quedaron parcialmente sumergidas en agua y barro tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot, Nepal, este 26 de agosto. Foto: Prabin Ranabhat / AFP. (PRABIN RANABHAT/AFP)







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