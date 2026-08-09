Recuperados los cuerpos de cinco alpinistas desaparecidos en Nepal

El Himalaya ha cobrado cientos de víctimas de expedicionarios de muchos países que intentan conquistar sus cumbres.

Katmandú, Nepal. Los rescatistas en Nepal recuperaron los cuerpos de cinco alpinistas, incluidos tres extranjeros, que murieron en una avalancha cerca de la frontera con China el año pasado, informaron las autoridades del país este domingo.

La avalancha alcanzó a los escaladores en las laderas inferiores del pico Yalung Ri, de 5.630 metros, cerca de la frontera de Nepal con el Tíbet, en noviembre de 2025.

“Esta mañana recuperamos los cinco cuerpos con helicóptero y nuestro equipo de rescate”, declaró a la AFP Phurba Tenjing Sherpa, director de la empresa de expediciones Dreamers Destination.

El sábado se avistaron los cuerpos de los cinco escaladores, incluidos dos nepalíes.

Los extranjeros eran un italo-canadiense, un alemán y un italiano, especificó.

Sherpa explicó que su equipo, junto con otras empresas de expediciones, había llevado a cabo una búsqueda en la zona después de que la avalancha arrastrara a los escaladores.

“Debido al espeso manto de nieve, no pudimos encontrar los cuerpos, así que pospusimos la búsqueda... Ahora fue posible hallarlos porque esta vez la nieve se derritió”, señaló.

El alto mando policial local Manoj Kumar Lama dijo que los cuerpos serán trasladados a Katmandú en cuanto el clima se despejara.

Hogar de ocho de las diez montañas más altas del mundo, incluido el Everest, Nepal recibe cada año a miles de escaladores y excursionistas.

Según la Himalayan Database, un archivo de expediciones, más de 1.000 personas han muerto en las cumbres desde 1950, y casi un tercio de ellas ha fallecido en avalanchas.