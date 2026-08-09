Puro Deporte

Recuperados los cuerpos de cinco alpinistas desaparecidos en Nepal

Los cuerpos de los aventureros fallecidos estuvieron nueve meses en la montaña, hasta que la nieve se derritió y permitió recuperarlos

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Por AFP
El Himalaya ha cobrado cientos de víctimas de expedicionarios de muchos países que intentan conquistar sus cumbres.
El Himalaya ha cobrado cientos de víctimas de expedicionarios de muchos países que intentan conquistar sus cumbres. (SOUMYABRATA ROY/NurPhoto via AFP)







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