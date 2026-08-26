Tragedia en el Himalaya: Crecida devastadora deja más de 160 muertos y cientos de desaparecidos

Residentes observan edificios y una calle cubiertos de lodo tras las inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026.

Nuwakot, Nepal. Al menos 160 personas murieron este miércoles después de que la devastadora crecida de un río en una zona de la frontera entre Nepal y China sepultara edificios, provocara deslaves y dejara cientos de desaparecidos, muchos de ellos turistas extranjeros.

La riada arrasó localidades enteras en Nepal y un video de seguridad verificado por la AFP muestra un edificio de varios pisos barrido por un torrente de lodo mientras sus habitantes intentan huir en el lado chino de la frontera.

La policía de Nepal informó que recuperó 157 cuerpos, mientras los rescatistas intentan encontrar supervivientes en una zona montañosa y de difícil acceso, en las estribaciones del Himalaya.

Los medios estatales chinos informaron más temprano de “numerosas víctimas” tras la catástrofe y después dieron un balance preliminar de tres muertos y 265 desaparecidos.

No estaba claro por el momento si había alguna superposición entre las cifras chinas y las anunciadas por Nepal, ya que la cadena estatal china CCTV indicó que los datos de las víctimas aún están en proceso de verificación.

“Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot.

“Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”, añadió.

Nepal es un país empobrecido que atrae a muchos visitantes por sus rutas de senderismo y su Ministerio de Cultura, Turismo y Aviación Civil informó que cerca de 403 turistas, 341 de ellos extranjeros, siguen sin ser localizados.

La Oficina de Turismo de Nepal informó que entre este grupo hay 142 indios y viajeros de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica y Corea del Sur.

Deslizamiento de tierra arrasa pueblo en el Himalaya indio

Pueblos enteros arrasados

David Fisher, director para Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) afirmó que “pueblos enteros y zonas de mercados fueron arrasados”.

La organización está enviando suministros de emergencia, entre ellos mantas, botiquines de primeros auxilios, camillas y bolsas para cadáveres.

No está clara la causa de las inundaciones pero el canciller de Nepal, Shishir Khanal, afirmó que probablemente un sismo provocó un desprendimiento de tierra que, a su vez, bloqueó un río, lo que provocó el aumento del caudal.

La agencia nepalí de gestión de desastres señaló que los datos satelitales de Planet Labs indican que un “desprendimiento de nieve y rocas” en la frontera entre Nepal y China podría haber causado las inundaciones.

El Ejército nepalí realiza búsquedas aéreas y rescató a decenas de personas del distrito de Rasuwa, uno de los más afectados, informó el gobierno.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, hizo un llamado a la unidad pero también pidió a la población “paciencia”.

“Quiero asegurarles que no están solos en estos momentos difíciles: el Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos”, afirmó Shah en un comunicado publicado en las redes sociales.

En Nuwakot, Raju Bhadel, de 56 años, contó que su cuñado le había llamado por la mañana.

“Estaban llorando y dijeron que su casa fue arrasada. Tres miembros de la familia fueron rescatados, pero su hermano sigue desaparecido”, afirmó.

Riesgos de una nueva crecida

La cadena estatal china CCTV informó el miércoles que “un deslizamiento de tierra en el lado nepalí provocó numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong”, el paso que conecta la región autónoma del Tíbet con Nepal.

El presidente chino afirmó que “la tarea más urgente es hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas”, reportó CCTV.

El mandatario solo suele expresarse después de catástrofes cuando el balance de muertos es muy elevado.

Las inundaciones y los deslaves son frecuentes en la temporada del monzón durante el verano boreal en Nepal y en todo el sur de Asia.

Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos.

Qianggong Zhang, un responsable del Centro para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) encargado de riesgos climáticos y ambientales, advirtió sobre la posibilidad de una segunda crecida.

“Dado que aún hay un bloqueo en la parte alta del río fronterizo entre Nepal y China, las autoridades advierten que podría producirse una segunda crecida”, declaró a la AFP.