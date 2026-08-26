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Tragedia en el Himalaya: Crecida devastadora deja más de 160 muertos y cientos de desaparecidos

Los equipos de rescate buscan a supervivientes, entre ellos más de 300 turistas extranjeros

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Por AFP

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Residentes observan edificios y una calle cubiertos de lodo tras las inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026.
Residentes observan edificios y una calle cubiertos de lodo tras las inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA/AFP)







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