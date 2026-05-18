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¿Qué se sabe de la epidemia de ébola en la República Demócratica del Congo ?

El ébola provoca una fiebre hemorrágica muy contagiosa. En los últimos 50 años, este virus ha causado más de 15.000 muertes en África.

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Por AFP
Un agente sanitario fronterizo en el paso de Busunga, entre Uganda y la República Democrática del Congo, controla la temperatura de un viajero con un termómetro infrarrojo sin contacto en Bundibugyo, el 18 de mayo de 2026.
Un agente sanitario fronterizo en el paso de Busunga, entre Uganda y la República Democrática del Congo, controla la temperatura de un viajero con un termómetro infrarrojo sin contacto en Bundibugyo, el 18 de mayo de 2026. (BADRU KATUMBA/AFP)







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