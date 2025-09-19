¿Qué pasará con TikTok? Trump pacta con Xi un próximo encuentro y anuncia ‘avances’

TikTok vuelve al centro del debate tras la llamada entre Trump y Xi Jinping, quienes se reunirán en octubre para avanzar en un acuerdo sobre la red social.

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció este viernes una próxima reunión con su homólogo chino Xi Jinping, tras una conversación telefónica entre ambos mandatarios, en la que según el líder estadounidense hubo “avances” sobre el futuro de la red social TikTok.

Xi por su parte pidió a Trump que la disputa sobre la propiedad de TikTok en Estados Unidos se resuelva mediante las “reglas del mercado”, según la versión de la llamada que hizo en Pekín.

La conversación fue “muy productiva” y se habló de comercio, de la guerra en Ucrania y del tráfico de fentanilo, la droga que azota a Estados Unidos, explicó Trump a través de su red Truth Social.

Ambos líderes se reunirán en la cumbre de países de Asia y el Pacífico (APEC) en Corea del Sur a finales de octubre y Trump viajará a China a principios del 2026.

“El presidente Xi vendrá igualmente a Estados Unidos en su momento adecuado”, añadió el inquilino de la Casa Blanca.

Xi por su parte reafirmó que la llamada fue “positiva” y constructiva". Pero precisó que hay que “evitar tomar medidas unilaterales de restricción del comercio para no poner en riesgo los avances conseguidos en distintos ciclos de negociaciones”, reportaron la televisión CCTV y la agencia de noticias Xinhua.

La llamada entre ambos fue la segunda desde la asunción de Trump en enero, pero la tercera en lo que va de año.

El 5 de junio, el magnate republicano dijo que Xi lo había invitado a ir a China, y también él propuso una invitación similar para que su par chino visite Estados Unidos.

Donald Trump y Xi Jinping conversaron sobre comercio, fentanilo y el futuro de TikTok antes de su próxima reunión en la cumbre APEC en Corea del Sur. (MANDEL NGAN PEDRO PARDO/AFP)

Acuerdo sobre TikTok

Trump pospuso el martes por cuarta vez la prohibición de la plataforma en Estados Unidos.

Según una ley adoptada durante el gobierno de Joe Biden, TikTok no podrá operar en el país por razones de seguridad nacional, a menos que la casa matriz china ceda el control a estadounidenses.

Trump dijo a los periodistas el jueves que esperaba “finalizar algo sobre TikTok”.

Los planes de Trump son que TikTok en Estados Unidos pase a ser “propiedad de todos los inversores estadounidenses, y de personas y empresas muy ricas”.

Trump fue crítico de TikTok inicialmente, pero durante las elecciones presidenciales de 2024 descubrió su poder de arrastre en la juventud.

Según The Wall Street Journal, podría conformarse un consorcio para controlar TikTok, que incluiría al gigante tecnológico Oracle y dos fondos de inversión de California, Silver Lake y Andreessen Horowitz.