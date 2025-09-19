Juez echa abajo la demanda de Donald Trump contra ‘The New York Times’ por $15.000 millones

Miami, Estados Unidos. Un juez federal de Florida desestimó este viernes la demanda de $15.000 millones que el presidente estadounidense Donald Trump presentó contra el diario The New York Times por difamación.

El juez consideró que la demanda, tal y como se había presentado, era “improcedente e inadmisible” y concedió a los abogados 28 días para volver a presentarla, según el texto de la decisión.

LEA MÁS: Trump demanda a The New York Times por $15.000 millones por difamación

Noticia en desarrollo