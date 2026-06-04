El Mundo

¿Qué hay detrás de los controversiales proyectos de Ivanka Trump y Jared Kushner al este de Europa?

La hija del presidente de Estados Unidos y su esposo despiertan polémica en Europa por inversión millonaria. ¿Por qué hay protestas?

EscucharEscuchar
Por AFP
Un manifestante coloca en una puerta un cartel que sustituye el escudo nacional por un águila bicéfala con cabezas de flamenco frente a la Embajada de Albania en Pristina, el 4 de junio de 2026, en una muestra de solidaridad con las protestas que se desarrollan en Albania contra un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.
Un manifestante coloca en una puerta un cartel que sustituye el escudo nacional por un águila bicéfala con cabezas de flamenco frente a la Embajada de Albania en Pristina, el 4 de junio de 2026, en una muestra de solidaridad con las protestas que se desarrollan en Albania contra un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. (ARMEND NIMANI/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ivanka TrumpJared KushnerEuropaAlbaniaDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.