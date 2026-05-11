El Mundo

Primer caso positivo de hantavirus en Francia y 22 contactos identificados

Las autoridades francesas confirmaron un caso positivo de hantavirus en una pasajera repatriada del crucero MV Hondius.

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Por AFP
El avión que repatrió a pasajeros franceses del crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus, aterriza en Le Bourget, en las afueras de París, este 10 de mayo de 2026. La evacuación de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes comenzó en Tenerife, España, tras confirmarse varios casos del virus, incluidos tres fallecidos. Foto: Xavier GALIANA / AFP.
El avión que repatrió a pasajeros franceses del crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus, aterriza en Le Bourget, en las afueras de París, este 10 de mayo de 2026. La evacuación de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes comenzó en Tenerife, España, tras confirmarse varios casos del virus, incluidos tres fallecidos. Foto: Xavier GALIANA / AFP. (XAVIER GALIANA/AFP)







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