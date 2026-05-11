Primer caso positivo de hantavirus en Francia y 22 contactos identificados

El avión que repatrió a pasajeros franceses del crucero MV Hondius, donde se detectó un brote de hantavirus, aterriza en Le Bourget, en las afueras de París, este 10 de mayo de 2026. La evacuación de los cerca de 150 pasajeros y tripulantes comenzó en Tenerife, España, tras confirmarse varios casos del virus, incluidos tres fallecidos. Foto: Xavier GALIANA / AFP.

París, Francia. Una pasajera francesa repatriada del crucero MV Hondius dio positivo por hantavirus, anunció este lunes la ministra de Salud Stéphanie Rist, quien también informó de 22 contactos identificados.

El estado de salud de una mujer “lamentablemente se deterioró esta noche” y las “pruebas dieron positivo”, declaró en France Inter.

Los cinco franceses han sido repatriados y puestos en aislamiento en París.

Todos ellos “están hospitalizados en habitaciones con flujos de aire que permiten evitar el contagio”, explicó la ministra.

“Obviamente están aislados en este hospital y permanecerán allí hasta nuevo aviso”, por un mínimo de 15 días, añadió.

En cuanto a los casos de contacto, la ministra confirmó que se ha identificado a una veintena de franceses: ocho entre los pasajeros del vuelo del 25 de abril entre San Helena y Johannesburgo, que “fueron aislados rápidamente”, y 14 a bordo del vuelo Johannesburgo-Amsterdam.

“Pedimos” a estos 14 pasajeros “que contacten con nosotros porque necesitamos reforzar el aislamiento”, dijo Stéphanie Rist.

Una turista neerlandesa del crucero que zarpó de Argentina viajó a bordo del vuelo Santa Elena-Johannesburgo antes de fallecer por el virus.

La mujer también embarcó brevemente en un avión con destino a Ámsterdam, aunque al final no viajó en él.

La variante del hantavirus detectada a bordo del MV Hondius, la cepa Andes, presente en América Latina, puede transmitirse entre personas. El período de incubación puede llegar hasta seis semanas.

No existen vacunas ni tratamiento para el hantavirus, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores.

Las autoridades sanitarias insisten, no obstante, en que el riesgo epidémico es bajo y no es comparable a la pandemia de covid-19.