El Mundo

Los ocupantes del crucero afectado por hantavirus vuelan a sus países; pasajeros salen en trajes protectores

Los cerca de 150 pasajeros y tripulantes del crucero Hondius comenzaron a ser evacuados en Tenerife, España, tras un brote de hantavirus que dejó tres muertos. La OMS insiste en que ‘no es otro covid’.

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Por AFP
Pasajeros con equipo de protección abordan un autobús militar tras ser evacuados del crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, en el puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, España, este 10 de mayo de 2026. Los casi 150 pasajeros serán repatriados a distintos países tras varias semanas en altamar. Foto: JORGE GUERRERO / AFP.
Pasajeros con equipo de protección abordan un autobús militar tras ser evacuados del crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, en el puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, España, este 10 de mayo de 2026. Los casi 150 pasajeros serán repatriados a distintos países tras varias semanas en altamar. Foto: JORGE GUERRERO / AFP. (JORGE GUERRERO/AFP)







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