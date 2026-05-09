El Mundo

La OMS considera a todos los pasajeros del barco afectado por hantavirus ‘contactos de alto riesgo’

Añadió que se recomienda “un seguimiento y monitoreo activo de todos los pasajeros y la tripulación que desembarquen durante un periodo de 42 días”

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Por AFP
Las escalas del itinerario incluyen islas aisladas del Atlántico Sur, donde las excursiones en tierra implican contacto con entornos naturales y fauna silvestre.
Todas las personas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus son consideradas contactos de alto riesgo. (-/AFP)







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