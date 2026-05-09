La OMS considera a todos los pasajeros del barco afectado por hantavirus ‘contactos de alto riesgo’

Todas las personas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus son consideradas contactos de alto riesgo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó este sábado 9 de mayo que considera a todas las personas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus como contactos de “alto riesgo”, que deben ser monitoreados activamente durante 42 días.

“Clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contactos de alto riesgo”, dijo Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, durante un evento en redes sociales.

Añadió que se recomienda “un seguimiento y monitoreo activo de todos los pasajeros y la tripulación que desembarquen durante un periodo de 42 días”.

Subrayó que el riesgo para la población general y para los habitantes de las Islas Canarias, donde se espera que el crucero MV Hondius eche ancla el domingo, sigue siendo “bajo”.