El Mundo

Estados Unidos descarta cuarentena masiva y Francia aísla pasajeros tras brote de hantavirus en crucero

Estados Unidos y Francia activaron protocolos sanitarios tras el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Un francés presenta síntomas.

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Por AFP
Pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, son trasladados en embarcaciones al puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, España, este 10 de mayo de 2026. Los casi 150 pasajeros iniciaron vuelos de repatriación tras pasar varias semanas en altamar. Foto: JORGE GUERRERO / AFP.
Pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, son trasladados en embarcaciones al puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, España, este 10 de mayo de 2026. Los casi 150 pasajeros iniciaron vuelos de repatriación tras pasar varias semanas en altamar. Foto: JORGE GUERRERO / AFP. (JORGE GUERRERO/AFP)







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