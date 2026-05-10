Estados Unidos descarta cuarentena masiva y Francia aísla pasajeros tras brote de hantavirus en crucero

Pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, son trasladados en embarcaciones al puerto industrial de Granadilla de Abona, en Tenerife, España, este 10 de mayo de 2026. Los casi 150 pasajeros iniciaron vuelos de repatriación tras pasar varias semanas en altamar. Foto: JORGE GUERRERO / AFP.

Washington, Estados Unidos. Los pasajeros estadounidenses evacuados de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus no serán necesariamente puestos en cuarentena, declaró este domingo un alto func ionario del Departamento de Salud.

Jay Bhattacharya, director interino de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), también instó a la población estadounidense a mantener la calma respecto al hantavirus. “Esto no es Covid”, dijo.

Washington anunció el viernes que organizaría un vuelo de repatriación para los 17 estadounidenses que se encontraban a bordo del “MV Hondius”, donde tres pasajeros han fallecido y otros han enfermado.

El barco llegó a las Islas Canarias, en España. Los pasajeros estadounidenses —todos ellos asintomáticos— serán trasladados a un centro especializado en el estado rural de Nebraska, pero no necesariamente serán puestos en cuarentena, explicó Bhattacharya el domingo en el programa “Estado de la Unión”, en CNN.

Un francés con síntomas

Por otro lado, uno de los cinco franceses evacuados del crucero afectado por un brote de hantavirus y repatriados este domingo a Francia presenta “síntomas”, informó el primer ministro Sébastien Lecornu en la red social X.

“Presentó síntomas en el avión de repatriación”, señaló Lecornu. “Estos cinco pasajeros fueron colocados inmediatamente en aislamiento estricto hasta nuevo aviso. Están bajo atención médica y serán sometidos a pruebas y a un examen de salud”, añadió.

El primer ministro francés anunció además que el gobierno emitirá esta noche un decreto para implementar las medidas de aislamiento.

Los pasajeros, vestidos con trajes protectores azules, iban descendiendo en el puerto de Granadilla en pequeños grupos del crucero Hondius, que zarpó el 1 de abril de Argentina antes de sufrir el brote que mató a tres de sus pasajeros.

Desde el buque fueron llevados hasta el pequeño puerto en lanchas, según observó una periodista de AFP.

Para las 3:30 p. m. hora local, habían salido los aviones con los españoles, los franceses y los canadienses, y un aparato holandés que transporta a personas de diversas nacionalidades, entre ellas un argentino y un guatemalteco.

Pese a la alarma mundial que creó el brote, Carlo Ferello, un ingeniero jubilado argentino, relató al canal local TN, que el ambiente en el crucero no era “preocupante” porque después de los casos iniciales “no aparecieron más”.

“Yo estaba solo, así que siempre comía, desayunaba, almorzaba, cenaba solo, no tenía mucho contacto (...) Se siguió una vida, digamos, normal”, continuó Ferello, que hará la cuarentena en Países Bajos.

Pasajeros evacuados del crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote mortal de hantavirus, abordan un avión con destino a Países Bajos en el aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía, en España, este 10 de mayo de 2026. Los vuelos de repatriación comenzaron luego de varias semanas en altamar. Foto: Antonio Sempere / AFP. (ANTONIO SEMPERE/AFP)

‘No voy a poner en peligro a la población’

El barco se encuentra fondeado, sin atracar, en el puerto de la Granadilla para no tocar tierra, por petición expresa de las autoridades regionales canarias, que han dejado clara su oposición al operativo.

“Con mi autorización y connivencia no voy a poner en peligro a la población”, aseguró el presidente canario, Fernando Clavijo.

“El mundo nos observa de nuevo. Y de nuevo España, como en otras muchas crisis, va a responder a la altura de lo que es este gran país, con ejemplaridad y con eficacia”, dijo por su parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de su Partido Socialista en Andalucía.

Más de 90 personas evacuadas

“Más de 90 personas” de las casi 150 que había a bordo del Hondius, afectado por un brote de hantavirus, habrán sido evacuadas al final del día del crucero fondeado en la isla española de Tenerife, dijo este domingo el secretario español de Sanidad, Javier Padilla.

“Esperemos que siga yendo todo tan bien” añadió Padilla en un video en las redes sociales, sobre una operación de evacuación que terminará el lunes, cuando los pasajeros tomen los dos últimos aviones en partir de Tenerife y el Hondius inicie su viaje a los Países Bajos con unos 30 tripulantes.