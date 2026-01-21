El Mundo

Presidente interino de Perú denuncia complot y descarta renunciar por presunto tráfico de influencias

El presidente interino de Perú, José Jerí, negó irregularidades y aseguró ser víctima de un complot mientras el Congreso y la fiscalía lo investigan por presunto tráfico de influencias.

Por AFP
Nuevo presidente de Perú, José Jerí, se reúne con los alcaldes de Lima para enfocarse en la seguridad ciudadana.
Nuevo presidente de Perú, José Jerí, se reúne con los alcaldes de Lima para enfocarse en la seguridad ciudadana. (El Comercio/El Comercio Perú GDA)







