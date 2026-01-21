Presidente interino de Perú denuncia complot y descarta renunciar por presunto tráfico de influencias

Nuevo presidente de Perú, José Jerí, se reúne con los alcaldes de Lima para enfocarse en la seguridad ciudadana.

Lima, Perú. El presidente interino de Perú, José Jerí, dijo este miércoles que es víctima de un complot para forzar su renuncia, en una comparecencia ante una comisión del Congreso que lo investiga por un presunto tráfico de influencias por una cita encubierta con un empresario chino.

Jerí asumió el poder el 10 de octubre en reemplazo de la destituida Dina Boluarte, en el marco de una prolongada crisis política en la que Perú ha tenido siete mandatarios desde 2016.

La fiscalía le abrió el jueves una investigación preliminar después de que la prensa revelara los videos de dos encuentros con un empresario chino.

“Yo no voy a renunciar porque sería admitir que habría cometido un hecho ilícito en esa reunión”, de carácter privado, afirmó Jerí.

La fiscalía investiga un supuesto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses.

“Quiero saber quién está detrás de este complot”, sostuvo Jerí, y agregó que la conspiración apunta a “desestabilizar al país en un proceso electoral”.

Perú elegirá presidente y un nuevo Congreso el 12 de abril, en un proceso en el que Jerí no podrá participar por ley.

Sus citas con el empresario Zhihua Yang causaron suspicacias, porque en una se le ve entrado de noche a un restaurante con la cabeza cubierta con la capucha de una sudadera.

“El presidente debió haber venido con su carta de renuncia”, dijo el legislador izquierdista de la oposición Jaime Quito.

Añadió que “no hay ningún complot”, sino “claros indicios de corrupción”, por lo que promoverá un juicio político de destitución.

Bancadas minoritarias de izquierda presentaron este miércoles un pedido de censura para que la mesa directiva del Congreso convoque a una reunión plenaria y votar la propuesta.

“Soy tajante con ello: yo no le he mentido al país, yo no he hecho ningún acto irregular o de contenido ilícito en esa cena”, agregó Jerí.

Según reiteró, se trató de un encuentro en “un contexto privado y no oficial, fuera de los ambientes del despacho presidencial”.

El mandatario goza de inmunidad durante su mandato y solo podría enfrentar un eventual proceso penal después de julio, cuando dejará el poder.