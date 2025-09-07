El Mundo

Presidente de Guyana promete acelerar producción petrolera y aumentar ganancias

Irfaan Ali anunció nuevas medidas para ampliar la producción de petróleo en Guyana tras ser reelecto para un segundo mandato

EscucharEscuchar
Por AFP
Irfaan Ali
El presidente Irfaan Ali aseguró que su nuevo gobierno impulsará la exploración petrolera para aumentar los ingresos y reducir la pobreza en Guyana. (Photo by Joaquin SARMIENTO / AFP) (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GuyanaIrfaan Aliproducción petrolera
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.