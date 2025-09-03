El Mundo

Con las mayores reservas per cápita de crudo, Guyana enfrenta tensiones con Venezuela y apuesta por Washington

El domingo, Guyana declaró haber sido atacada con “disparos provenientes de la orilla venezolana” del fronterizo río Cuyuní. Noticia falsa, según Caracas.

EscucharEscuchar
Por AFP
Vista de casas en la región del Esequibo o Guayana Esequiba con banderas de Guyana, a orillas del río Cuyuni, vistas desde el pueblo de San Martín de Turumbang, en el estado Bolívar, Venezuela, el 26 de mayo de 2025.
Vista de casas en la región del Esequibo o Guayana Esequiba con banderas de Guyana, a orillas del río Cuyuni, vistas desde el pueblo de San Martín de Turumbang, en el estado Bolívar, Venezuela, el 26 de mayo de 2025. (PEDRO MATTEY/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.