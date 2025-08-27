El Mundo

Guyana, el país más rico en petróleo per cápita, vota en medio de disputa con Venezuela

Guayan tiene la tasa de crecimiento del PIB más alta de América Latina. Tiene las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo y ha cuadruplicado su presupuesto estatal

Por AFP
This aerial view shows the New Demerara Harbour Bridge under construction in Georgetown on August 26, 2025. Guyana will hold presidential elections on September 1st. (Photo by Joaquin Sarmiento / AFP)
Esta vista aérea muestra el nuevo puente Demerara Harbour en co.nstrucción en Georgetown (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







