El Mundo

Presidente de Guatemala afirma que estado de sitio permitió control de las pandillas

Bernardo Arévalo aseguró que medida de un mes redujo homicidios, extorsiones y permitió capturas y decomisos de droga

EscucharEscuchar
Por AFP
Un soldado del Ejército de Guatemala en guardia junto a una mujer en una calle del barrio Gallito durante el estado de emergencia declarado por el gobierno en la Ciudad de Guatemala el pasado mes de enero.
Un soldado del Ejército de Guatemala en guardia junto a una mujer en una calle del barrio Gallito durante el estado de emergencia declarado por el gobierno en la Ciudad de Guatemala el pasado mes de enero. (JOHAN ORDONEZ/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estado de sitio GuatemalaBernardo ArévaloPandillas en GuatemalaBarrio 18Violencia Guatemala
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.