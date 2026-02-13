Sucesos

Periodista guatemalteco José Rubén Zamora sale de prisión y pasa a arresto domiciliario

Fue acusado por Fiscalía de lavado de dinero y falsificación de documentos, cargos que grupo de derechos humanos califica como infundados

Por AFP
El periodista guatemalteco y fundador del antiguo periódico "El Periódico", José Rubén Zamora, saluda al salir de la brigada militar "Mariscal Zavala" para continuar con su arresto domiciliario en su domicilio de la Ciudad de Guatemala el pasado 12 de febrero.
El periodista guatemalteco y fundador del antiguo periódico "El Periódico", José Rubén Zamora, saluda al salir de la brigada militar "Mariscal Zavala" para continuar con su arresto domiciliario en su domicilio de la Ciudad de Guatemala el pasado 12 de febrero. (JOHAN ORDONEZ/AFP)







