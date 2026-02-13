Periodista guatemalteco José Rubén Zamora sale de prisión y pasa a arresto domiciliario

El periodista guatemalteco y fundador del antiguo periódico "El Periódico", José Rubén Zamora, saluda al salir de la brigada militar "Mariscal Zavala" para continuar con su arresto domiciliario en su domicilio de la Ciudad de Guatemala el pasado 12 de febrero.

Ciudad de Guatemala. El periodista guatemalteco José Rubén Zamora salió de prisión la noche del jueves y regresó a su vivienda, luego de que un juez le concediera el beneficio de arresto domiciliario, tras más de tres años y medio privado de libertad por causas impulsadas por la Fiscalía y duramente cuestionadas por la comunidad internacional.

Zamora, de 69 años y fundador del extinto diario El Periódico, abandonó a pie la cárcel Mariscal Zavala, un centro de detención ubicado en un cuartel militar en la periferia norte de la capital guatemalteca, para trasladarse en vehículo hasta su casa.

La resolución fue emitida por el juez Maximino Morales, quien argumentó que el comunicador ya cumplió la pena correspondiente por el delito de falsificación continuada de documentos.

En consecuencia, se le otorgó arresto domiciliario en su residencia, sin vigilancia policial, aunque con prohibición expresa de salir del país.

Zamora había sido arrestado el 29 de julio de 2022, tras la publicación de investigaciones periodísticas que denunciaban presuntos actos de corrupción vinculados al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024) y a la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, que la consideran una figura “corrupta” y “antidemocrática”.

El periodista fue acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y falsificación de documentos, cargos que organizaciones de derechos humanos califican como infundados.

Amnistía Internacional lo declaró en 2024 “preso de conciencia”, al considerar que su encarcelamiento respondió a represalias por su labor periodística.

“Ha sido una situación de tortura y represión psicológica, una especie de muerte en vida, pero creo que ha valido la pena”, expresó Zamora tras la audiencia en la que se le concedió la medida sustitutiva.

Desde el extranjero, su hijo José Zamora afirmó en la red social X que su padre acumulaba 1.295 días de una “detención arbitraria”, aunque ahora podrá defenderse en libertad.

Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas calificó la decisión judicial como “un paso importante hacia la justicia” y exhortó a la Fiscalía a cesar el uso del derecho penal para silenciar a la prensa.

En la misma línea, Reporteros Sin Fronteras reiteró su llamado a la liberación definitiva del comunicador.

Pese a la medida, Zamora aún enfrenta causas pendientes.

Un tribunal lo condenó en junio de 2023 a seis años de prisión por lavado de dinero, sentencia que fue posteriormente anulada, por lo que el juicio deberá repetirse.

Además, está a la espera de un fallo de la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia sobre otra solicitud de arresto domiciliario permanente.

El cierre de El Periódico en 2023, agravado por la ausencia de su fundador, marcó uno de los golpes más fuertes a la prensa independiente en Guatemala. Zamora ha insistido en que es un “preso político” y que el tiempo que pasó encarcelado constituye una “condena anticipada”.