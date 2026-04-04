El Mundo

Presidente de Colombia denuncia que guerrillero más buscado del país, Iván Mordisco, soborna a oficiales para evadir su captura

La denuncia surge en medio de una ofensiva militar contra el líder guerrillero, tras el fracaso de los intentos de negociación con su grupo.

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Por AFP
FARC-EP dissidence top commander, aka Ivan Mordisco (C), speaks during a meeting with local communities in San Vicente del Caguan, Caqueta department, Colombia, on April 16, 2023. An armed dissident group of Colombia's disbanded FARC guerrillas said Sunday it was "ready" to start peace talks with the government from May 16. "We are announcing to the world that our delegates to the dialogue table with the Colombian government... are ready for May 16," the EMC dissident grouping, which rejected a 2016 peace deal that disarmed the FARC, said through a spokesperson. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Iván Mordisco, exalto mando de las extintas FARC, se mantiene prófugo tras rechazar el acuerdo de paz de 2016 y financiarse con actividades del narcotráfico. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)







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