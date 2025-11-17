El Mundo

Colombia investiga bombardeo de Petro tras muerte de siete menores

La justicia militar abre una investigación por presunto exceso de fuerza en el bombardeo ordenado por Gustavo Petro, donde murieron siete menores reclutados por guerrilla.

Por AFP
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expulsó este miércoles a la delegación diplomática de Israel en Bogotá después de que la flotilla con ayuda humanitaria que viajaba rumbo a Gaza fuera interceptada por las fuerzas israelíes.
De cara a las elecciones presidenciales de 2026, Petro enfrenta fuertes críticas por parte de la derecha y su propio partido. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







ColombiaBombardeoGustavo Petro
