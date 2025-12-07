El Mundo

Petro llevará al guerrillero más buscado de Colombia ante la Corte Penal Internacional

El presidente Gustavo Petro prepara una acusación ante la CPI contra el jefe de disidencias Iván Mordisco tras un ataque en Cauca. La violencia recrudece

EscucharEscuchar
Por AFP
Gustavo Petro respondió a las acusaciones señalando que la “guerra contra las drogas” de EE. UU. ha sido un fracaso.
El presidente Gustavo Petro prepara una acusación ante la CPI contra el jefe de disidencias Iván Mordisco tras un ataque en Cauca. La violencia recrudece. (DAVID SALAZAR/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo PetroCPIIván Mordisco
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.