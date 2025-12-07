Petro llevará al guerrillero más buscado de Colombia ante la Corte Penal Internacional

El presidente Gustavo Petro prepara una acusación ante la CPI contra el jefe de disidencias Iván Mordisco tras un ataque en Cauca. La violencia recrudece.

Bogotá, Colombia. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el domingo tener “lista” una acusación contra el jefe guerrillero Iván Mordisco ante la Corte Penal Internacional (CPI), que juzga crímenes de guerra, tras un nuevo ataque en el suroeste del país que dejó la víspera al menos 13 heridos.

Las autoridades colombianas atribuyen ese ataque a una de las disidencias de la extinta guerrilla FARC, liderada por Mordisco.

El jefe insurgente mantuvo durante un año diálogos de paz con el gobierno del izquierdista Petro, pero abandonó la mesa de negociaciones en 2024 y desde entonces aumentó su presión violenta contra la fuerza pública y la población civil. Hoy huye por la Amazonía, de acuerdo a las autoridades.

El sábado, una motocicleta cargada con explosivos estalló frente a las instalaciones de una cooperativa de caficultores en el municipio rural de Balboa, en el departamento del Cauca, y dejó al menos 13 heridos, según dijo el gobernador Octavio Guzmán.

Al menos siete de ellos son civiles, víctimas de un acto de “terrorismo”, aseguró Petro el domingo en la red social X.

Cauca, una región plagada de narcocultivos, es uno de los principales bastiones de Mordisco.

Especialmente en sus zonas rurales, los ataques con explosivos se han vuelto rutinarios.

“Está lista la acusación a Iván Mordisco para ser juzgado en la Corte Penal Internacional” de La Haya, anunció el mandatario.

“Ampliaremos esta acusación a los jefes de los frentes de Iván Mordisco en el Cauca”, agregó.

Vista de una pantalla que muestra fotos del comandante disidente de las FARC, Néstor Vera, alias Iván Mordisco, proporcionadas por el Ministerio de Defensa de Colombia en 2022. (DANIEL MUNOZ/AFP)

Desde su llegada al poder en 2022, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia inició acercamientos de paz con todos los grupos armados con miras a desactivar un conflicto interno de medio siglo.

Pero a ocho meses de culminar su presidencia, los diálogos tienen mínimos avances y la violencia de las estructuras ilegales recrudece.

El camino a las elecciones de 2026 está marcado por el asesinato en Bogotá del senador opositor y precandidato presidencial Miguel Uribe, que falleció en agosto tras dos meses internado en un hospital.

Petro está severamente enfrentado con su homólogo estadounidense Donald Trump, que le impuso severas sanciones económicas y retiró a Colombia de su lista de aliados en la lucha antinarco, al considerar insuficientes los esfuerzos en ese sentido del país sudamericano.

Desde septiembre Estados Unidos lleva a cabo ataques en el Pacífico y en el Mar Caribe contra barcos que supuestamente transportaban droga, causando la muerte de más de 80 personas.

Colombia es el país que produce más cocaína en el mundo. Petro asegura que bajo su gobierno se han hecho incautaciones récord de la droga.