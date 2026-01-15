El Mundo

Presidenta interina de Venezuela anuncia reforma petrolera tras incursión de Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela presentó el jueves un proyecto para reformar la ley de Hidrocarburos, mientras ajusta su relación con Estados Unidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela. (MARCELO GARCIA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpEstados UnidosDelcy RodríguezpetróleoVenezuela
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.