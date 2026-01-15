Presidenta interina de Venezuela anuncia reforma petrolera tras incursión de Estados Unidos

Caracas, Venezuela. La presidenta interina de Venezuela presentó el jueves un proyecto para reformar la ley de Hidrocarburos, mientras ajusta su relación con Estados Unidos tras el bombardeo que llevó a la caída de Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez no ofreció detalles sobre la reforma, pero aseguró que el proyecto busca incorporar “los lineamientos de la ley antibloqueo”, un instrumento legal de 2020 que permitió inversiones bajo un velo de hermetismo para sortear las sanciones que impuso Estados Unidos desde 2019.

La ley petrolera de Venezuela impone limitaciones a empresas extranjeras.

Mensaje a Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela dijo este jueves no tener miedo a enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos, que bombardeó el país hace casi dos semanas y depuso a Nicolás Maduro.

Delcy Rodríguez presentó el mensaje anual de Maduro ante el Parlamento. Ella era su vicepresidenta y asumió el poder tras la incursión estadounidense del 3 de enero.

Su gestión avanza bajo presión del presidente Donald Trump, con quien suscribió acuerdos energéticos y accedió a la liberación de presos políticos.

“Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (...). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde”, dijo Rodríguez.

“Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada”, añadió. “Venezuela tiene derecho a relaciones con China, con Rusia, con Cuba, con Irán, con todos los pueblos del mundo; y con los Estados Unidos también”.

Rodríguez habló el miércoles por teléfono con Trump, quien la definió como “una persona formidable”. Dijo también que todo iba “muy bien” en Venezuela.

El presidente estadounidense recibió más temprano el jueves en Washington a la líder opositora María Corina Machado.

Maduro fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron llevados a Nueva York para enfrentar a la justicia por narcotráfico.

“El pueblo está esperando convivencia, tolerancia, respeto, respeto a la dignidad”, expresó Rodríguez. “Es ese mismo respeto que le hemos pedido al gobierno de los Estados Unidos, respeto por la dignidad del presidente Nicolás Maduro y respeto por la dignidad e integridad de la primera dama”.

La nueva gobernante presentó datos de crecimiento de la economía y de la producción petrolera, en 1,2 millones de barriles diarios.

El interinato de Rodríguez se extiende hasta por seis meses, cuando tocará determinar la ausencia total de Maduro y llamar a elecciones.

Rodríguez insistió en defender que el gobernante izquierdista está aún al frente del gobierno.

“Son sus directrices”, señaló.