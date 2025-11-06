El Mundo

Presidenta de México lanza plan nacional contra el abuso sexual tras su agresión

Tras sufrir una agresión, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un plan para fortalecer denuncias y sanciones por abuso sexual en todo México.

EscucharEscuchar
Por AFP
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que implementarán un plan integral para enfrentar los nuevos aranceles que anunciará el gobierno de Estados Unidos.
Tras sufrir una agresión de carácter sexual por parte de un hombre durante una caminata el martes en el centro histórico de la capital. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Claudia SheinbaumMéxicoAbuso sexual
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.