Ciencia

Por primera vez registran ataques de orcas a tiburones blancos para extraer sus hígados

Las orcas del Golfo de California fueron observadas cazando tiburones blancos mediante un estado de trance que las deja totalmente indefensas

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Grupo de orcas en México inmoviliza tiburones blancos juveniles y extrae sus hígados, revelando una nueva táctica de caza documentada por drones.
Grupo de orcas en México inmoviliza tiburones blancos juveniles y extrae sus hígados, revelando una nueva táctica de caza documentada por drones. (Marco Villegas/Livescience.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaOrcasTiburones
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.