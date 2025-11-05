Presidenta de México denuncia a hombre que la tocó sin su consentimiento

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el acuerdo con Coca-Cola para impulsar bebidas con menos azúcar.

Ciudad de México, México. Al calificarlo como “lamentable episodio”, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que decidió poner una denuncia en contra del hombre que le hizo tocamientos sin su consentimiento, este martes cuando caminaba por el Centro histórico.

En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que no cambiará su seguridad tras este acoso que sufrió, porque no puede alejarse de la gente. Recalcó que es un delito.

“Si eso le pasa a la Presidenta caminando por la calle, qué no le pasa a otras mujeres, jóvenes”, expresó al señalar que presentó la denuncia y verá con la Fiscalía de la Ciudad de México, “sin privilegios”, lo que sigue.

LEA MÁS: México rescata a 28 personas, casi todas menores de edad, de una embarcación en el Pacífico

“No pienso reforzar la seguridad”, comentó la Mandataria federal. Apuntó que mientras no haya una alerta contra su seguridad, seguirá encontrándose contra las personas", afirmó.

La Mandataria federal dijo que su agresor, que ya fue detenido e identificado como Uriel Rivera Martínez, estaba drogado o alcoholizado.

“Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal”, expresó al anunciar una campaña para que haya respeto en todos los sentidos.

También señaló a medios de comunicación por el uso de su imagen ante el caso: “Hay cosas que tienen límite”, declaró al señalar que se trata de revictimización.

No descartó que entre la Ley Olimpia, ante la difusión del hecho.

Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso, cuando una persona trató de besarla en la calle

El video del acercamiento se hizo viral y desató condenas de todo tipo, sobre todo comentarios que cuestionaron el dispositivo de seguridad de la mandataria, pues se aprecia que el hombre se le acerca y la toca sin el consentimiento de ella.

En las imágenes se aprecia que el sujeto se aproxima por detrás, la abraza, la besa y la sigue tocando, a lo que la mandataria lo aparta.

El hombre fue detenido en el mismo perímetro de la agresión, la zona centro de la Ciudad, y la detención fue ejecutada por policías capitalinos en coordinación con federales a las 9 de la noche de este martes, unas cinco horas después del acercamiento.

Según el registro federal de detenciones, Martínez está ahora en disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Cuidad de México, en la colonia Doctores.

Según reportes de autoridades locales, la Fiscalía capitalina buscará imputar los delitos de acoso y abuso sexual.

LEA MÁS: Explosión en supermercado deja 23 muertos y 12 heridos en México

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, se solidarizó con la Presidenta, después del acoso sexual de parte de Martínez mientras se tomaba fotos con ciudadanos del Centro Histórico capitalino.

Hizo referencia a la frase “No llego sola, llegamos todas”, más allá de las conquistas cotidianas e históricas, las mujeres llegan con la vulnerabilidad y la violencia que las rodea. “Presidenta, no estás sola”, dijo en un comunicado, donde confirmó la detención del agresor.