Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, refuerza su apoyo político con multitudinaria concentración

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sonrió a su llegada a un mitin que conmemoró el séptimo aniversario del partido Morena en el gobierno. Foto:

Ciudad de México, México. Al grito de “¡No estás sola! ¡No estás sola!”, cientos de miles de personas se congregaron el sábado para respaldar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien convocó una gran concentración para reforzar su apoyo tras un mes de críticas políticas y protestas.

En el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza del país, donde se encuentra el Palacio Nacional, sede de la Presidencia, se reunieron unas 600.000 personas, según las autoridades, muchas llegadas en autocares desde varios puntos del país.

“Que nadie se equivoque”, lanzó la mandataria. “Las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación” de la vida pública de México, aseguró en referencia a las recientes protestas contra su política de seguridad.

Sin embargo, algunos de sus simpatizantes reconocen que el apoyo a la juventud es uno de los pendientes de la gobernante izquierdista.

Fabián Olivo, de 28 años, servidor público del municipio de García, estado de Nuevo León (norte), viajó 15 horas en autobús para asistir al mitin y aseguró a la AFP que los jóvenes requieren más atención para no “irse por malos caminos”, como integrarse al crimen organizado.

La mandataria ha tenido altos índices de aprobación desde su llegada al poder el año pasado, pero ese apoyo ha bajado levemente en los últimos meses, pasando del 74% en octubre al 71% a principios de diciembre, según el resumen de encuestas de Polls MX.

El asesinato el 1.° de noviembre de un popular alcalde muy crítico con la política de seguridad de Sheinbaum desató fuertes protestas, a las que se sumó poco después una violenta marcha convocada en nombre de la Generación Z y la abrupta renuncia del fiscal general Alejandro Gertz por discrepancias sobre la estrategia de lucha contra el crimen.

Combinados, configuraron el momento político más difícil en la gestión de la mandataria mexicana, que con esta masiva movilización buscó mostrar el respaldo de sus bases.

Cristian Vilchis, empleado público de 23 años de Tenancingo, en el central Estado de México, criticó a Gertz por haberle hecho “mucho daño al país” y apuntó como un pendiente de Sheinbaum resolver la desaparición de 43 estudiantes en el estado de Guerrero (sur) en el 2014, uno de los casos que provocó choques entre la presidenta y el fiscal.

Ataques internos

“Claudia, escucha, el pueblo está en la lucha”, gritaron este sábado los manifestantes mientras marchaban hacia el Zócalo.

Allí, las cientos de miles de personas reunidas demostraron la capacidad de movilización de Morena, el partido gubernamental fundado por el predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, que defiende la “justicia social” con políticas de ayuda a los más desfavorecidos.

La gobernante aprovechó el mitin para hacer una “reflexión” dirigida a sus copartidarios: “Gobernar no es para tener privilegios”.

Prominentes miembros de Morena han protagonizado escándalos por gastos que son vistos como excesivos. Andrés Manuel López Beltrán, hijo de López Obrador, fue criticado el verano pasado por un viaje de vacaciones a Japón.

Dentro del movimiento “tenemos que hacernos escuchar (...) no estamos de acuerdo en muchas cosas”, dijo Guadalupe Medina, empleada legal en el sector privado de Ciudad de México, de 48 años.

“Lo más interesante y lo más irónico”, dice a la AFP el analista político Pablo Majluf, es que “quien más debilita a Sheinbaum no es la oposición, que está aniquilada, completamente fuera del juego, sino su propio movimiento” político.

Esta concentración en el Zócalo es un “intento de espaldarazo interno, de recomponer el relato, de convocar a la unidad”, agrega.

Sheinbaum es “una presidenta increíblemente eficiente” que gusta de tener control y exige mucho a su equipo. Pero también tiene la piel “muy delgada” y “le cuesta convivir con el disenso”, considera el analista Hernán Gómez Bruera, en referencia a los ataques internos a la política de la mandataria.

‘Ofensas’

Las “ofensas” que profirieron algunos manifestantes en la marcha opositora del pasado 15 de noviembre motivaron a Marlene López, de 42 años, ingeniera industrial, a asistir a la movilización de este sábado.

Beatriz Hernández, médica de 67 años, también marchó en solidaridad con Sheinbaum y otras funcionarias criticadas por el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien sostiene un diferendo con el gobierno sobre el pago de impuestos y se ha burlado del físico de algunas integrantes del gabinete.

“Estoy en contra de eso, he sido también agredida por hombres”, dijo Hernández, quien recordó haber sido víctima de tocamientos en la calle al igual que sus hijas. “Es una agresión que no se olvida”, señaló.

Sheinbaum también se congratuló de la “buena relación” establecida con Estados Unidos, basada en el “respeto de la soberanía”.

“Ha sido muy juiciosa”, dijo a la AFP Ana Laura Jácome, un ama de casa de 42 años, que se manifestó pese a caminar con un bastón, sobre la relación de Sheimbaun con el presidente estadounidense Donald Trump.

El mandatario estadounidense lleva meses aplazando su amenaza de imponer nuevos aranceles a México y de intervenir en su suelo para luchar contra los cárteles de la droga.