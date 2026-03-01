El Mundo

Potencias europeas anuncian posibles medidas para destruir capacidad de misiles de Irán

Alemania, Francia y el Reino Unido elevan el tono contra Irán y anuncian acciones drásticas en el Golfo.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un F/A-18F Super Hornet, adscrito al Escuadrón de Caza y Ataque (VFA) 41, preparándose para despegar desde la cubierta de vuelo del portaaviones de la clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Epic Fury, desde un lugar no revelado, el 28 de febrero de 2026. Fotos con fines ilustrativos.
Un F/A del Escuadrón de Caza y Ataque (VFA) 41, preparándose para despegar desde la cubierta de vuelo del portaaviones de la clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Epic Fury, desde un lugar no revelado, el 28 de febrero de 2026. Fotos con fines ilustrativos. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IránAlemaniaFranciaReino UnidoGolfo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.