El Mundo

Misil deja nueve muertos y 11 desaparecidos en Israel: ‘No nos fijamos ningún límite para defendernos’, advierte canciller iraní

La policía de Israel busca a 11 desaparecidos tras el impacto de un misil iraní. Mientras tanto, el canciller de Irán desafía a Trump con una dura advertencia.

EscucharEscuchar
Por AFP
Agentes de los servicios de emergencia israelíes buscan entre los escombros en el lugar de un ataque con misiles en Bet Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén, el 1 de marzo de 2026.
Agentes de los servicios de emergencia israelíes buscan entre los escombros en el lugar de un ataque con misiles en Bet Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén, el 1 de marzo de 2026. (JOHN WESSELS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
IsraelMisil iraníTrumpCanciller de Irán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.