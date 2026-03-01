Misil deja nueve muertos y 11 desaparecidos en Israel: ‘No nos fijamos ningún límite para defendernos’, advierte canciller iraní

Agentes de los servicios de emergencia israelíes buscan entre los escombros en el lugar de un ataque con misiles en Bet Shemesh, a unos 30 kilómetros al oeste de Jerusalén, el 1 de marzo de 2026.

Jerusalén. La Policía israelí informó de que 11 personas siguen desaparecidas este domingo después de que un misil iraní impactara en la ciudad de Beit Shemesh, en el centro de Israel, un ataque que dejó al menos nueve muertos.

“Se evacuó a más de 45 heridos de distinta gravedad y se recuperaron los cuerpos de nueve víctimas mortales. En este momento, hay 11 personas desaparecidas”, informó la policía israelí en un comunicado.

Decenas de trabajadores de emergencias israelíes fueron desplegados en el lugar del impacto en la ciudad de Bet Shemesh. Un fotográfo de AFP vio a estos equipos retirando un cadáver del edificio alcanzado por un misil.

El proyectil causó “daños importantes (...) y el edificio donde había civiles se derrumbó”, indicaron las fuerzas de seguridad.

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva contra Irán que mató al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y provocó una represalia de Teherán contra Israel y otros países de la zona.

Canciller de Irán no se fija ‘ningún límite’ en su defensa

El canciller de Irán afirmó que su país no se fija “ningún límite” en su derecho a defenderse, al rechazar la advertencia del presidente Donald Trump de no tomar represalias contra los masivos bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

“Nadie puede decirnos que no tenemos derecho a defendernos. Nos estamos defendiendo cueste lo que cueste, y no vemos ningún límite para nosotros a la hora de defender a nuestro pueblo, de proteger a nuestra gente”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqhchi, al canal estadounidense ABC News.

“Lo que Estados Unidos está haciendo es un acto de agresión. Lo que nosotros estamos haciendo es un acto de autodefensa. Hay enormes diferencias entre ambos”, subrayó.