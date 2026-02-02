El Mundo

Portugal se suma a la ola global: Propone prohibir redes sociales a menores de 16 años

Siguiendo el ejemplo de Australia y Francia, el Parlamento portugués debate fijar la “mayoría de edad digital”. Conoce los detalles del proyecto de ley y el sistema de verificación de edad.

EscucharEscuchar
Por AFP
Redes sociales
Junto con Francia, Dinamarca, Grecia o España, también abogan por la implantación de una prohibición en toda la Unión Europea. (Shutterst/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PortugalRedes socialesProhibirMenores
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.