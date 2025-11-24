Tecnología

Este país prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años en 2026

Malasia se une a países como Australia y Noruega que refuerzan restricciones para menores en plataformas digitales

Por O Globo / Brasil / GDA
Malasia aplicará desde 2026 una prohibición para que menores de 16 años no accedan a redes sociales, en línea con otras naciones
Malasia aplicará desde 2026 una prohibición para que menores de 16 años no accedan a redes sociales, en línea con otras naciones







