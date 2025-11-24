Este país prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años en 2026

Malasia aplicará desde 2026 una prohibición para que menores de 16 años no accedan a redes sociales, en línea con otras naciones

Malasia prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años a partir de 2026, en una decisión que refuerza la creciente tendencia global de regular el entorno digital para menores de edad. La medida fue aprobada por el gabinete ministerial y anunciada el domingo 24 de noviembre por el ministro de Comunicaciones, Fahmi Fadzil.

El funcionario explicó que el objetivo principal es proteger a los jóvenes de amenazas en línea, y mencionó que se buscará una colaboración entre el gobierno, los entes reguladores y los padres de familia para lograr una navegación más segura en Internet.

El gobierno malasio analiza implementar un sistema de verificación de edad electrónica mediante documentos oficiales como pasaportes o tarjetas de identidad. Además, ya desde enero del 2025, plataformas sociales con más de 8 millones de usuarios en el país deben contar con licencias, verificar la edad de sus usuarios y aplicar medidas de seguridad en sus contenidos.

Esta decisión posiciona a Malasia dentro de un grupo cada vez más amplio de naciones que aplican límites estrictos al acceso infantil a las redes sociales.

Australia lidera esta tendencia mundial. Su prohibición entrará a regir el 10 de diciembre de 2025 y contempla sanciones de hasta $33 millones para plataformas como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube si no impiden que menores de 16 años abran cuentas.

Dinamarca y Noruega también avanzan en esta dirección. En noviembre, Dinamarca anunció su intención de impedir el acceso a las redes a menores de 15 años, mientras que Noruega impulsa una ley con el mismo límite de edad.

Estas iniciativas responden a preocupaciones cada vez más compartidas por gobiernos, investigadores y organizaciones de protección digital. Estudios han revelado que la exposición prolongada a las redes sociales puede afectar la autoestima, fomentar comparaciones sociales y dificultar el desarrollo de habilidades para la interacción cara a cara.

Expertos en seguridad infantil digital también han advertido que los menores de edad están especialmente expuestos a riesgos como contenido sensible, manipulación o abuso en línea, en parte por la acción de algoritmos y por la falta de madurez emocional.

Con este nuevo marco legal, Malasia apuesta por una regulación más estricta para garantizar un entorno digital seguro, mientras otros países aún buscan equilibrar el acceso a la tecnología con la protección de los derechos y la privacidad de los menores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.