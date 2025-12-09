El Mundo

Australia prohíbe por primera a menores de 16 años acceso a redes sociales

Australia entra en la historia al prohibir a menores redes sociales para protegerlos de acoso, violencia y algoritmos dañinos

EscucharEscuchar
Por AFP
Un adolescente sostiene un teléfono móvil con un mensaje de Instagram tras el bloqueo de su cuenta por verificación de edad en Sídney este 9 de diciembre. Australia prohibió el acceso a las redes sociales a los adolescentes el 10 de diciembre de 2025, lo que marcará una ofensiva pionera a nivel mundial para desvincular a los niños de la adicción a las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Fotografía:
Un adolescente sostiene un teléfono móvil con un mensaje de Instagram tras el bloqueo de su cuenta por verificación de edad en Sídney este 9 de diciembre. Australia prohibió el acceso a las redes sociales a los adolescentes el 10 de diciembre de 2025, lo que marcará una ofensiva pionera a nivel mundial para desvincular a los niños de la adicción a las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Fotografía: (STR/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Australia redes sociales menores 16Australia redes socialesProhibición TikTok adolescentesAustraliaredes sociales
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.