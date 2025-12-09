Australia prohíbe por primera a menores de 16 años acceso a redes sociales

Un adolescente sostiene un teléfono móvil con un mensaje de Instagram tras el bloqueo de su cuenta por verificación de edad en Sídney este 9 de diciembre. Australia prohibió el acceso a las redes sociales a los adolescentes el 10 de diciembre de 2025, lo que marcará una ofensiva pionera a nivel mundial para desvincular a los niños de la adicción a las redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Fotografía:

Sídney. Australia activó este miércoles (a medianoche hora local) una ley pionera a nivel mundial que prohíbe a todos los menores de 16 años acceder a redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube y X.

La medida obliga a las plataformas a eliminar cuentas de usuarios australianos que no cumplan la edad mínima o enfrentar multas que pueden llegar a 49,5 millones de dólares australianos (unos $33 millones de dólares estadounidenses).

Con esta decisión, el país se coloca a la vanguardia de los intentos globales por limitar el impacto de las redes sociales sobre los menores y enfrenta directamente a las grandes tecnológicas, que han manifestado su rechazo y analizan eventuales acciones legales.

El gobierno del primer ministro Anthony Albanese justificó la medida alegando que las empresas no han logrado proteger a los menores de contenidos dañinos.

“Con demasiada frecuencia, las redes sociales no son nada sociales. Se utilizan como arma para los acosadores, como plataforma para la presión social, como motor de la ansiedad, como vehículo para estafadores y, lo peor de todo, como herramienta para depredadores en línea”, afirmó Albanese.

El mandato gubernamental requiere que las plataformas verifiquen la edad de los usuarios. Algunas compañías han anunciado que utilizarán inteligencia artificial para estimar la edad mediante fotografías, mientras que los menores podrían demostrarla con documentos oficiales.

Miles de adolescentes sin acceso

La entrada en vigor dejó a cientos de miles de adolescentes sin posibilidad de usar las apps que empleaban diariamente.

“No creo que vaya a tener ningún impacto en los niños de Australia”, opinó Layton Lewis, de 15 años, uno de los jóvenes afectados.

La medida ha sido celebrada por numerosos padres y grupos que han denunciado los efectos de estas plataformas en la salud mental juvenil. Entre ellos, Mia Bannister, quien responsabilizó a las redes sociales del suicidio de su hijo adolescente.

“Estoy harta de que los gigantes de las redes sociales eludan su responsabilidad”, dijo.

La prohibición afecta a Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch, Threads y X, que no podrán crear ni mantener cuentas de menores de 16 años.

YouTube calificó las leyes de “precipitadas”, advirtiendo que podrían empujar a los menores a espacios de internet más riesgosos. Medios locales reportaron que Reddit analiza acudir al Tribunal Supremo para intentar revocar la medida.

Gobiernos como los de Nueva Zelanda y Malasia ya estudian aplicar medidas similares si el modelo australiano muestra resultados.

Aun así, Canberra reconoció que la norma será imperfecta en sus primeros meses y que muchos adolescentes buscarán maneras de evadirla.

Aplicaciones populares como Roblox, Pinterest y WhatsApp no están incluidas en la prohibición, aunque la lista podría ampliarse. Varias de ellas mantienen el mínimo de 13 años debido a leyes estadounidenses sobre recopilación de datos de menores.

Australia anticipó que seguirá ajustando la regulación conforme avance su implementación y se observen los métodos que usan los jóvenes para sortearla.